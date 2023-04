Padel, Pink e Funky: le classifiche provvissorie dei campionati amatoriali

La Toy Motor Cupra Pink CUo e la Toy Motor Cupra Funky Cup, campionati amatoriali di padel, stanno entrando nel vivo. Due le giornate già giocate tra le 51 squadre iscritte ai diversi gironi delle due competizioni. Come da tradizione, i due eventi sportivi sono itineranti, questa volta in 12 circoli della provincia, affiliati Fitp. Tra le novità di questa edizione estiva, infatti, la possibilità per gli atleti tesserati di accumulare punti ufficiali.

Queste le classifiche