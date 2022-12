Padel, Pink Cup: la classifica finale. A chi è andato il titolo della terza edizione

Finale con brindisi per la terza edizione della Toy Motor Cupra Pink Cup di padel. Il campionato amatoriale di padel, a cui hanno preso parte appassionate di tutta la provincia, si è concluso con le finali al Thunder Sport Center di Perugia.

Le ultime gare disputate hanno permesso di cristallizzare le classifiche. Nel Girone Formentor, primo posto per Nice Padel, al secondo Chicas Malas. Nel Born, vincono le Che Situazione, seguite dalle Padeleres. Nel girone Tavascan Pink Tonic e Mamy4padel. Nel girone Ateca si impongono le Chiacas Dejada, seguite dalle Why Not Again.

Trionfano nel girone Leon le Stelle Cadenti, seconde le Pink Tanks.

Queste le classifiche complete

A conclusione del tabellone finale, a laurearsi campionesse della Pink Cup sono state le Nice Padel