Padel, Funky Summer e Pink verso l'atto conclusivo: il 4 e il 5 giugno la fase finale
I risultati dell'ultima giornata dei due campionati amatoriali
Verso le finali del 4 e 5 giugno. Pink Padel Cup e Funky Summer Cup si preparano a vivere i momenti conclusivi dei campionati in versione bella stagione. Gli incontri si giocheranno al Thunder Sport Center di Perugia.
In attesa di decretare i vincitori dei due campionati amatoriali, questi i risultati degli ultimi incontri giocati.
PINK PADEL CUP
1 DIVISIONE
LE CHICAS MISS DOPPIO
NICE PADEL EL MAAR 2-6 0-6
UPSIDE DOWN DAI CIAO 0-6 2-6
MISS LOCAS PINK ESSATTOH 6-7 7-5 11-9
LE LUNATICHE LES LUMIERE 3-6 6-3 13-11
PADEL MAGIC TEAM RIPOSO
2 DIVISIONE
SPRITZ TEAM OCCHI DI GATTO 2-6 2-6
LE PALETTE PINK TONIC 1-6 5-7
PERFETTE SCONOSCIUTE NONAME 0-6 1-6
5 SMILES P4FUN 6-1 7-6
STRAWBERRY SWING'S PINK TANKS 2-6 3-6
LOS DOS PASOS DIECIDODICI 5-7 6-2 10-8
3 DIVISIONE
NGINDUELLE LE SPADELLATE 0-6 0-6
ONE MORE TIME LA PRAISI 2-6 2-6
MARIPOSAS CHARLIE'SPADELGIRLS 1-6 1-6
PADELLE D'ACCIAIO VANEL PADEL 2-6 4-6
MADAME PADEL WHY NOT 3-6 6-2 6-10
WONDERMOMS GIRLS POWER 1-6 4-6
FUNKY SUMMER CUP
1 DIVISIONE
VINCITORI MORALI INNTEGLIA 3-6 6-7
I GRATELLA OSTERIA DEL CARRO
TEAM CAZOO FUNKY 0-6 0-6
LA BANDA DELLO ZIO FAMILY PADEL TEAM 6-0 6-0
CARPENTERIE METALLICHE UMBRE BANDEJA PADEL CLUB 1-6 2-6
2 DIVISIONE A
POR TRES PRO SECCO 6-3 6-4
I TESTIMONI HERTA MPONE 6-7 7-6 8-10
THE CICCIO'S TONGA SUN CLUB 1-6 0-6
SANTA SABINA FUNKUISP 2CURS 3-6 4-6
IL TRONO DI SPADEL SPACE GEM 6-3 6-4
PENTA PADEL CHIQUITA TEAM 3-6 4-6
2 DIVISIONE B
CANNARA PADEL URBO TURBO ACADEMY 0-6 0-6
GLI STRA VECCHI JOYA TEAM 6-2 6-4
DEVILS&SNAKES CHE 2 PADEL 6-4 6-1
PIPPADEL EMPORIO CARTA BOYS 0-6 3-6
I GALACTICOS SOS CROCIATI 7-6 2-6 4-11