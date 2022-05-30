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Padel, Funky Summer e Pink verso l'atto conclusivo: il 4 e il 5 giugno la fase finale

I risultati dell'ultima giornata dei due campionati amatoriali

Redazione 30 maggio 2022 11:09

Verso le finali del 4 e 5 giugno. Pink Padel Cup e Funky Summer Cup si preparano a vivere i momenti conclusivi dei campionati in versione bella stagione. Gli incontri si giocheranno al Thunder Sport Center di Perugia. 

In attesa di decretare i vincitori dei due campionati amatoriali, questi i risultati degli ultimi incontri giocati. 

PINK PADEL CUP

1 DIVISIONE

LE CHICAS    MISS DOPPIO    
NICE PADEL    EL MAAR    2-6 0-6
UPSIDE DOWN    DAI CIAO    0-6 2-6
MISS LOCAS PINK    ESSATTOH    6-7 7-5 11-9
LE LUNATICHE    LES LUMIERE    3-6 6-3 13-11
PADEL MAGIC TEAM    RIPOSO    
 

2 DIVISIONE

SPRITZ TEAM    OCCHI DI GATTO    2-6 2-6
LE PALETTE    PINK TONIC    1-6 5-7
PERFETTE SCONOSCIUTE    NONAME    0-6 1-6
5 SMILES    P4FUN    6-1 7-6
STRAWBERRY SWING'S    PINK TANKS    2-6 3-6
LOS DOS PASOS    DIECIDODICI    5-7 6-2 10-8
 

3 DIVISIONE

NGINDUELLE    LE SPADELLATE    0-6 0-6
ONE MORE TIME    LA PRAISI    2-6 2-6
MARIPOSAS    CHARLIE'SPADELGIRLS    1-6 1-6
PADELLE D'ACCIAIO    VANEL PADEL    2-6 4-6
MADAME PADEL    WHY NOT    3-6 6-2 6-10
WONDERMOMS    GIRLS POWER    1-6 4-6
 

FUNKY SUMMER CUP

1 DIVISIONE

VINCITORI MORALI    INNTEGLIA    3-6 6-7
I GRATELLA    OSTERIA DEL CARRO    
TEAM CAZOO    FUNKY    0-6 0-6
LA BANDA DELLO ZIO    FAMILY PADEL TEAM    6-0 6-0
CARPENTERIE METALLICHE UMBRE    BANDEJA PADEL CLUB    1-6 2-6

2 DIVISIONE A

POR TRES    PRO SECCO    6-3 6-4
I TESTIMONI    HERTA MPONE    6-7 7-6 8-10
THE CICCIO'S    TONGA SUN CLUB    1-6 0-6
SANTA SABINA FUNKUISP    2CURS    3-6 4-6
IL TRONO DI SPADEL    SPACE GEM    6-3 6-4
PENTA PADEL    CHIQUITA TEAM    3-6 4-6
 

2 DIVISIONE B

CANNARA PADEL    URBO TURBO ACADEMY    0-6 0-6
GLI STRA VECCHI    JOYA TEAM    6-2 6-4
DEVILS&SNAKES    CHE 2 PADEL    6-4 6-1
PIPPADEL    EMPORIO CARTA BOYS    0-6 3-6
I GALACTICOS    SOS CROCIATI    7-6 2-6 4-11
 

© Riproduzione riservata

Redazione 30 maggio 2022 11:09
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