Padel, Funky Summer e Pink verso l'atto conclusivo: il 4 e il 5 giugno la fase finale

Verso le finali del 4 e 5 giugno. Pink Padel Cup e Funky Summer Cup si preparano a vivere i momenti conclusivi dei campionati in versione bella stagione. Gli incontri si giocheranno al Thunder Sport Center di Perugia.

In attesa di decretare i vincitori dei due campionati amatoriali, questi i risultati degli ultimi incontri giocati.

PINK PADEL CUP

1 DIVISIONE

LE CHICAS MISS DOPPIO

NICE PADEL EL MAAR 2-6 0-6

UPSIDE DOWN DAI CIAO 0-6 2-6

MISS LOCAS PINK ESSATTOH 6-7 7-5 11-9

LE LUNATICHE LES LUMIERE 3-6 6-3 13-11

PADEL MAGIC TEAM RIPOSO



2 DIVISIONE

SPRITZ TEAM OCCHI DI GATTO 2-6 2-6

LE PALETTE PINK TONIC 1-6 5-7

PERFETTE SCONOSCIUTE NONAME 0-6 1-6

5 SMILES P4FUN 6-1 7-6

STRAWBERRY SWING'S PINK TANKS 2-6 3-6

LOS DOS PASOS DIECIDODICI 5-7 6-2 10-8



3 DIVISIONE

NGINDUELLE LE SPADELLATE 0-6 0-6

ONE MORE TIME LA PRAISI 2-6 2-6

MARIPOSAS CHARLIE'SPADELGIRLS 1-6 1-6

PADELLE D'ACCIAIO VANEL PADEL 2-6 4-6

MADAME PADEL WHY NOT 3-6 6-2 6-10

WONDERMOMS GIRLS POWER 1-6 4-6



FUNKY SUMMER CUP

1 DIVISIONE

VINCITORI MORALI INNTEGLIA 3-6 6-7

I GRATELLA OSTERIA DEL CARRO

TEAM CAZOO FUNKY 0-6 0-6

LA BANDA DELLO ZIO FAMILY PADEL TEAM 6-0 6-0

CARPENTERIE METALLICHE UMBRE BANDEJA PADEL CLUB 1-6 2-6

2 DIVISIONE A

POR TRES PRO SECCO 6-3 6-4

I TESTIMONI HERTA MPONE 6-7 7-6 8-10

THE CICCIO'S TONGA SUN CLUB 1-6 0-6

SANTA SABINA FUNKUISP 2CURS 3-6 4-6

IL TRONO DI SPADEL SPACE GEM 6-3 6-4

PENTA PADEL CHIQUITA TEAM 3-6 4-6



2 DIVISIONE B

CANNARA PADEL URBO TURBO ACADEMY 0-6 0-6

GLI STRA VECCHI JOYA TEAM 6-2 6-4

DEVILS&SNAKES CHE 2 PADEL 6-4 6-1

PIPPADEL EMPORIO CARTA BOYS 0-6 3-6

I GALACTICOS SOS CROCIATI 7-6 2-6 4-11