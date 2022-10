Il padel si colora di rosa con la Toy Motor Cupra Pink Cup: al via il campionato amatoriale

Il padel è sempre più "rosa". Al via anche la nuova edizione della Pink Cup, il campionato amatoriale che porta nella "grata loca" giocatrici di tutta la provincia di Perugia a sfidarsi nella competizione itinerante che in questa edizione 2022 prende il nome di Toy Moter Cupra Pink Cup

Chiusa la prima giornata, con questi risultati:

1 DIVISIONE FORMENTOR

RIPOSA DIECIDODICI

CORRENTE CHICAS MALAS 6-2 3-6 10-6

MISS DOPPIO NICE PADEL 0-6 0-6

LOS ESCALADORES LOS DOS PASOS 6-0 4-6 6-10

LE FUSION UPSIDE DOWN 4-6 0-6

2 DIVISIONE BORN

GREASE SPERA EBBASTA 6-1 6-3

PADELERAS CHE SITUAZIONE 3-6 2-6

GINMARE PADELLE PAQUITE 6-2 6-1

2 DIVISIONE TAVASCAN

BATTI LEI CHICAS BUENAS 6-4 6-0

AMAZONES PINK TONIC 1-6 1-6

GINTONICHE MOMMY4PADEL 1-6 4-6

3 DIVISIONE ATECA

MASTRO COPPETTA MATCH POINT 6-1 6-7 4-10

CORTO MALTESE WHY NOT AGAIN 0-6 1-6

CHICAS DEJADA PINGUINE TATTICHE 6-4 6-1

3 DIVISIONE LEON

ATL3 ETICO MADRINK VIOLET PADEL 6-2 6-3

STELLE CADENTI QUI PER CASO 6-1 6-3

SI, MA NIENTE DI SERIO PINK TANKS 7-6 1-6 7-10