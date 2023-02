Padel, penultima di campionato per la Coppa dei Club girone Umbria: nei gironi perugini si elegge in anticipo un campione

Penultima e decima di campionato per le 48 squadre dei 4 gironi della Coppa dei Club Umbra, ma è solo in uno dei due gironi del Perugino (C e D) che viene già eletta una prima classificata

Le prime classificate di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale in attesa delle vincenti dei play off di Coppa che si disputeranno tra le 2° e 3° classificate di ogni girone ( Girone A vs C - Girone B vs D)

Mentre dalla 4° alla 7° di ogni girone (16 squadre) accederanno alla famosa Silver Cup Bartoccini.

Ebbene sì e nel gironi C che abbiamo la prima certezza del campionato il Thunder Love, con una gara d’anticipo si qualifica ufficialmente campione del girone C. Sul podio con la possibilità di accedere ai Play Off di coppa e mirare alle finali regionali, in seconda posizione il Super Padel Arancio seguito In terza dalla Pro Padel Arancio.

Ad occupare la zona Silver Cup Bartoccini, in quarta posizione ancora Bandeja Padel Club, seguito dal Perugia Padel Arena, Todi Padel Center e Perugia Padel.

“È stata davvero una stagione ricca di emozioni e vittorie e arrivati a questo punto ci prepariamo al meglio per affrontare le migliori degli altri gironi”, queste le parole di Nicola Masiello responsabile delle squadre che rappresentano il Thunder sport center

Che conclude dicendo “la nostra forza è stato il gruppo, l’armonia e la complicità che si è creata in entrambe le squadre e per questo ringrazio davvero ogni singolo componente delle nostre squadre”.

Nel Girone D la classifiche non cambiano ma non c'è ancora alcuna certezza

Per ora a occupare i gradini del podio il Buenos Aires Team sempre in testa a 21 punti, punti in 2°posione il Family Padel a 16 punti ma con una gara da recuperare il 4 marzo . In terza posizione a pari dalla seconda il Grata Loca.

A comporre per ora il quartetto della Silver Cup Bartoccini, il Pro Padel Black, Super Padel Bianco, il Thunder Struck e Magione Padel Club.

I commenti e le classifiche e le interviste ai protagonisti della 10° di campionato saranno viste in tv il 28 Febbraio ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MARTEDÌ ORE 21.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT