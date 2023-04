Padel, partono con il botto le semifinali di Coppa dei club e Silver Cup Bartoccini per le perugine

Nelle prime gare di semifinale di Coppa dei Club, l’unica perugina ancora in gara, il Super Padel Orange di Assisi pareggia in casa con la storica Romita Padel Club Arancio.

“Faccio i miei complimenti alla squadra e agli avversari - dice Stefano Sorbo, socio del Super Padel - è stata una gara ad altissimi livelli e nonostante la nostra formazione non fosse al completo, siamo riusciti a difenderci dalla storica Romita Padel, che come sappiamo tutti è una delle 3 squadre veterane e più forti del campionato”. “A noi la stagione 22/23 ha portato a vincere due trofei su 3 della Coppa dei Club, la Silver Cup 2022 e Super Coppa a gennaio 2023 contro i campioni regionali in carica la Ternana Padel e a questo punto ci crediamo e vogliamo le Finali regionali e volare alle nazionali“

L’altra semifinale invece vede un derby giocato a Terni dalle due squadre che rappresentano la Ternana Padel Club, cioè la Ternana Padel contro la Ternana Padel Black, che si è conclusa con un 3-1

Supe favorevole alle perugine la prima gara di andata delle semifinali di Silver Cup Bartoccini, che che vede entrambe le squadre perugine dominare in casa contro le ternane per 3-1: Pro Padel Black – Happy Village 3-1, Gp Padel – Massa Martana Verde 3-1.

“Per noi è il secondo anno di partecipazione alla Coppa dei Club - dice il presidente del Pro Padel, Giuseppe Ricci - lo scorso anno siamo arrivati in finale regionale e quest’anno abbiamo il piacere di competere per la finale di Silver Cup Bartoccini, finali che si disputeranno proprio presso la nastra struttura e ci tengo a dire che siamo fortemente intenzionati ad essere ancora protagonisti di una finale soprattutto se giocata in casa nostra”. “forza ragazzi la finale di Silver Cup, è a un passo” conclude Ricci.

I video delle semifinali, i commenti sui risultati e tanto altro ancora sulle semifinali potranno essere viste martedì 25 aprile ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by Msp Italia.

In onda ogni martedì ore 21

Replica giovedì ore 15 e domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

Comunque ogni puntata si potrà rivedere sul nostro canale you tube - msp noisport