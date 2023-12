Padel, la Coppa dei club Msp al giro di boa: ecco i campioni d'inverno dei gironi "perugini"

La Coppa dei Club Msp di padel arriva al giro di boa. Con le gare della sesta giornata, sono stati decretati i campioni d’inverno dei vari gironi, prima che la competizione si metta in pausa in occasione delle feste di fine anno. In campo, si tornerà, infatti, a partire dal 12 gennaio.

Durante la pausa, però, se le squadre non si sfideranno nella “grata loca”, si aprirà il padel mercato, novità dell’ottava edizione della Coppa: gli atleti, che nelle prime sei gare sono stati convocati per non più di 1 gara, possono chiedere il trasferimento in altre squadre. Il 7 gennaio, invece, prima della ripresa del campionato, c’è in palio un trofeo, la Super Coppa che si contenderanno i campioni regionali uscenti, della Terana Padel, e i vincitori dell'ultima Silver cup Bartoccini, il Massa Martana Padel.

Ma prima di pensare al futuro prossimo, torniamo ai verdetti della sesta giornata dei gironi “perugini”.

Nel Girone C, campioni d’inverno i giocatori del Qua gioco padel by Tennis Chiugiana. Nella sesta giornata vinco il Mapepa Blu che resta in seconda posizione, il Sunset Sport Center, il Grata Loca Blu. Rinviata, causa maltempo, la sfida tra Bandeja White e Family Padel White.

Nel Girone D, si laurea campione d’inverno il Magione Padel Blu. Grande vittoria per Perugia Padel Black, che resta in seconda posione, Foligno Sport Center Simpatici, Mapepa Green. Prima vittoria in campionato per il Bastia Padel.

Nel Girone E, campione d’inverno la new entry Olympus Black di Perugia. Importante vittoria per il King Padel Black che sale in seconda posizioone con il Pro Padel Orange, vincono anche Padel factory Rampini auto e il Super Padel Bianco.

“L’Olympus Sporting Club è nato da poco più di un anno ed è un luogo dove poter vivere i valori veri ed educativi dello sport d ogni età”, queste le parole di uno dei tre dirigenti, Andre Boco.

“Desidero ringraziare in primis l'Msp Italia - Umbria per questo fantastico campionato rivolto a noi club, voglio ringraziare anche i capitani delle nostre due squadre per l'impegno e la professionalità che mettono a disposizione di ogni nostro tesserato – aggiunge ancora Boco - Abbiamo due squadre iscritte a questo campionato e siamo orgogliosidi entrambe, felici di confrontarci attraverso la Coppa dei Club con differenti realtà di tutta l’Umbria”

Per il Girone F si affermano campioni d’inverno i giocatori del Pro Padel Black. Porta a casa una grande vittoria anche gli consente il secondo posto il Tiferno Padel A, vincono anche il Bandeja Padel Black,e l'Assisi Padel. Rinviata la gara tra Asd Ventinella e King Padel Green.

Commenteremo i risultati della 6° giornata della Coppa dei Club in compagnia delle finalisti di SUPER COPPA : Ternana Padel e Massa Martana Padel

