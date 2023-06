Padel in Festa alla sala dei Notari, premiati dalla Federazione i migliori dell'anno

La migliore atleta e il migliore giocatore nelle diverse categorie. Il miglior torneo e il miglior istruttore, il miglior gestore di circolo e il miglior circolo organizzatore di eventi. Ancora, il giudice arbitro, il miglior manager. E poi le coppie che si sono aggiudicate gli Assoluti. Tante le premiazioni che hanno avuto luogo alla sala dei Notari di palazzo dei Priori in occasione della prima Festa del padel dell'Umbria, organizzata da Funky Padel, alla presenza del presidente della Federazione italiana tennis e padel della regione, Roberto Carraresi, e l'assessore Margherita Scoccia in rappresentanza del Comune di Perugia che ha patrocinato l'evento.

I PREMI

Il titolo di miglior giocatore di quarta fascia maschile è andata a Filippo Oliovecchio (Thunder Sport Center), migliori giocatrici ex aequo Federica Consorte (Collescipoli Sporting Club) e Marta Illuminati (Cinquexuno).

Miglior giocatore terza fascia è Ettore Signori (Padel Arena), mentre migliore giocatrice della stessa fascia è Valentina Urbani (Magione Padel). A Lorenzo Tarpani (Padel Arena) il titolo di miglior giocatore maschile di seconda fascia, mentre tra le donne il titolo va a Vera Toscano (Buenos Aires).

Giuseppe Ricci (Pro Sport) è stato incoronato miglior gestore di circolo, mentre gli Assoluti indoor che si sono svolti al Thunder hanno vinto il premio di miglior torneo. Miglior maestro di padel è stato nominato Francesco Cristofani (Bueons Aires), Jessica Sordoni è il miglior giudice arbitro. L'Happy village conquista il titolo di miglior circolo organizzatore di eventi padel e il "suo" Enrico Pernini ha conquistato il titolo di miglior manager.

Questi premi sono stati assegnati con i voti raccolti dal sondaggio promosso da Perugia Today

I TITOLI

La Targa Umbra per la seconda serie maschile "Tab A" e serie Argento femminile "Tab B" è andata al Foligno Sport Center, mentre la Targa Umbra seconda serie maschile "Tab B" è andata al Tennis Padel Chiugiana.Pala Padel, squadra B, si è aggiudicata la Targa Umbra seconda serie "Tab C". All'Happy Padel, invece, i titoli della Targa Umbra Serie Oro Femminile e Serie Argento Femminile "Tab A". La Targa Umbra Serie Argento femminile "Tab C" è andato al Collescipoli Sporting Club. Alla Padel Arena il riconoscimento per aver raggiunto il tabellone nazionale Over 40 maschile e Ladies 40, tabellone nazionale Over 50 per il Cinquexuno e Perugia Padel. Il tittolo della Coppa Italia femminile è andato alla Ternana Padel. Mentre, in serie D, il titolo è andato all'Happy Padel.

Alessandro Formica e Simone Codovini hanno trionfato agli Assoluti umbri, sia indoor che outdoor, mentre Valentina Aimone e Giorgia Rosi hanno centrato il titolo femminile outdoor, Martina Martellini e Caterina Rossi hanno conquistato il titolo indoor. Nel misto, Francesco Giuseppe Angelini e Martina Martellini hanno prevalso agli Assoluti indoor. Riccardo Clementi e Alex Tomassini sono i campioni regionali Umbria-Marche under 12, Jacopo Rosati e Paolo Lilli vincono il titolo U14, mentre Lucrezia Piernera e Linda Sirci sono le campionesse di categoria. Lorenzo Paoletti e Lorenzo Pinna centrano il titolo regionale Under 16, Gianmarco Cornacchia ed Edoardo Miccini quello Under 18. Alice Tenuta e Alicia Rossi sono le campionesse regionali U18. Linda Sirci è la campionessa regionale U12, a Lucrezia Piernera il titolo U14.

Un riconoscimento speciale per l'ottima stagione agonistica è andato a Matilde Minelli