Padel, Funky e Pink si preparano per l'estate: via all'edizione summer dei campionati amatoriali

Di nuovo in campo per la Cupra Toy Motor Funky Cup e per la Cupra Toy Motor Pink Padel Cup. I campionati amatoriali itineranti di padel ripartono con la loro versione estiva. Siamo all'ottava edizione per il primo evento e alla quarta per il secondo. In campo complessivamente 51 squadre, per quasi 300 giocatori, che si affronteranno sui campi di dodci circoli tutti affiliati Fitp. E, infatti, per la prima volta le due competizioni abbracciano l'ufficialità della Federazione. I risultati, infatti, varranno per il ranking ufficiale della Fitp.

Questa novità segna l'inizio di una stretta collaborazione tra Funky Padel e Federazione italiana tennis e padel che ha in previsione già progetti di prossima realizzazione. Intanto si gioca.