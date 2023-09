Padel, Funky e Pink: la tradizione continua con 300 giocatori per 13 circoli

Presentata la nuova edizione della Funky e Pink Cup con tante novità rispetto al passato. Le due manifestazioni, giunte rispettivamente all’ottava e quinta edizione, prenderanno il via il 25 settembre e saranno gestite come Tpra (Tennis Program Ranking Amateur) della Federazione Italiana Tennis e Padel.

I numeri, secondo tradizione, sono importanti con 51 squadre iscritte ed oltre 300 partecipanti.

Il torneo itinerante coinvolgerà 13 circoli padel presenti in tutta la provincia di Perugia: Magione Padel, Bandeja Padel, Thunder Sport Center, Padel Arena, Grata Loca, Todi Padel, Perugia Padel, Green Padel, 3G Padel, Olympus Padel, Chiugiana Padel, Super Padel, Country Padel

Novità assoluta, la "combo" Funky Padel e Funky Kart in collaborazione con Pgk Kart di Ponte San Giovanni. Nella giornata di riposo dalle competizioni di padel i partecipanti si potranno cimentare in un altro sport completamente differente, ossia il Kart in combinata proprio con il padel.

Al Thunder Sport Center di Perugia si è tenuta la presentazione del campionato, alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e del presidente del Comitato regionale Fitp, Umbria Roberto Carraresi.

Funky Padel Cup è un vero e proprio campionato di padel a squadre, che consente ai propri iscritti di vivere un’esperienza unica e coinvolgente, nelle più belle strutture di padel del territorio. Il torneo è un perfetto mix di divertimento, competizione e amicizia, pensato appositamente per tutti i livelli di gioco.

Le strutture di padel coinvolte nella Funky Cup sono state selezionate con cura per garantire campi di alta qualità e un ambiente accogliente. Ogni club offre attrezzature moderne, spazi all’aperto e al coperto, oltre a tutto ciò di cui si possa avere bisogno per godere appieno questa magnifica competizione.

“L’edizione 2023 dei tornei – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – parte con grandi aspettative, dopo lo straordinario successo ottenuta dalle precedenti. Le premesse per vedere un bello spettacolo ci sono tutte, visto che gli iscritti sono in costante crescita e le competizioni saranno in grado di coinvolgere un numero maggiore di circoli, ben 13, sparsi in tutta la provincia di Perugia, con particolare concentrazione nel territorio di Perugia.

La nota positiva è che l’offerta si è evoluta nel tempo, visto che quest’anno i partecipanti potranno cimentarsi anche nel kart, divertendo e divertendosi. Grazie, dunque, agli organizzatori ed in particolare all’Asd Funky ed al comitato regionale della Fitp, guidato dal presidente Carraresi, per questo appuntamento che consentirà ai tanti appassionati di potersi cimentare in uno sport, il padel, che sta ottenendo importanti consensi e che contribuisce a valorizzare e rendere vitale la nostra città, da sempre votata allo sport”.

Classifiche, calendari e aggiornamenti sugli eventi Funky saranno pubblicati nel sito www.funky1996.com

Oltre allo sport l’occasione sarà utile per fare beneficenza; ed infatti parte del ricavato verrà devoluto all'associazione solidale "Risorse&Talenti".