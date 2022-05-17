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Padel, Pink Cup e Funky summer al giro di boa: le classifiche

Conclusa la sesta giornata dei due campionati amatoriali

Redazione 17 maggio 2022 11:11

Sono al giro di boa la Pink Padel Cup e la Funky Summer Cup, i campionati di padel amatoriale che si snodano per i circoli della provincia di Perugia. Dopo sei giornate giocate queste sono le classifiche parziali

PRIMA DIVISIONE FUNKY

CARPENTERIE METALLICHE UMBRE        16
OSTERIA DEL CARRO        14
BANDEJA PADEL CLUB        13
FUNKY        11
FAMILY PADEL TEAM        8
TEAM CAZOO        7
LA BANDA DELLO ZIO        6
INNTEGLIA        5
I GRATELLA        2
VINCITORI MORALI        2
 

SECONDA DIVISIONE A

POR TRES        15
PENTA PADEL        13
PRO SECCO        13
2CURS        12
CHIQUITA TEAM        12
HERTA MPONE        12
SPACE GEM        9
I TESTIMONI        6
SANTA SABINA FUNKUISP        6
IL TRONO DI SPADEL        6
TONGA SUN CLUB        4
THE CICCIO'S        0

SECONDA DIVISIONE B

PIPPADEL        18
EMPORIO CARTA BOYS        13
DEVILS&SNAKES        11
CHE 2 PADEL        8
I GALACTICOS        8
JOYA TEAM        7
CANNARA PADEL        6
GLI STRA VECCHI        6
URBO TURBO ACADEMY        6
SOS CROCIATI        4
4 SALTI IN PADELLA        2
 

PRIMA DIVISIONE PINK PADEL CUP

NICE PADEL        15    
UPSIDE DOWN        13    
LE CHICAS        12    
DAI CIAO        12    
ESSATTOH        11   
LES LUMIERE        9    
MISS LOCAS PINK        8    
LE LUNATICHE        3    
PADEL MAGIC TEAM        3    
MISS DOPPIO        1    
EL MAAR        0    

SECONDA DIVISIONE 

NONAME        16
LOS DOS PASOS        15
LE PALETTE        13
5 SMILES        13
P4FUN        12
DIECIDODICI        12
PINK TONIC        7
PERFETTE SCONOSCIUTE        6
OCCHI DI GATTO        6
PINK TANKS        4
STRAWBERRY SWING'S        3
SPRITZ TEAM        1

TERZA DIVISIONE

ONE MORE TIME        18
LA PRAISI        16
CHARLIE'SPADELGIRLS        15
MADAME PADEL        14
GIRLS POWER        12
WHY NOT        9
WONDERMOMS        6
MARIPOSAS        6
PADELLE D'ACCIAIO        4
VANEL PADEL        4
LE SPADELLATE        4
NGINDUELLE        0

        


 

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Redazione 17 maggio 2022 11:11
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