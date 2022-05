Padel, Pink Cup e Funky summer al giro di boa: le classifiche

Sono al giro di boa la Pink Padel Cup e la Funky Summer Cup, i campionati di padel amatoriale che si snodano per i circoli della provincia di Perugia. Dopo sei giornate giocate queste sono le classifiche parziali

PRIMA DIVISIONE FUNKY

CARPENTERIE METALLICHE UMBRE 16

OSTERIA DEL CARRO 14

BANDEJA PADEL CLUB 13

FUNKY 11

FAMILY PADEL TEAM 8

TEAM CAZOO 7

LA BANDA DELLO ZIO 6

INNTEGLIA 5

I GRATELLA 2

VINCITORI MORALI 2



SECONDA DIVISIONE A

POR TRES 15

PENTA PADEL 13

PRO SECCO 13

2CURS 12

CHIQUITA TEAM 12

HERTA MPONE 12

SPACE GEM 9

I TESTIMONI 6

SANTA SABINA FUNKUISP 6

IL TRONO DI SPADEL 6

TONGA SUN CLUB 4

THE CICCIO'S 0

SECONDA DIVISIONE B

PIPPADEL 18

EMPORIO CARTA BOYS 13

DEVILS&SNAKES 11

CHE 2 PADEL 8

I GALACTICOS 8

JOYA TEAM 7

CANNARA PADEL 6

GLI STRA VECCHI 6

URBO TURBO ACADEMY 6

SOS CROCIATI 4

4 SALTI IN PADELLA 2



PRIMA DIVISIONE PINK PADEL CUP

NICE PADEL 15

UPSIDE DOWN 13

LE CHICAS 12

DAI CIAO 12

ESSATTOH 11

LES LUMIERE 9

MISS LOCAS PINK 8

LE LUNATICHE 3

PADEL MAGIC TEAM 3

MISS DOPPIO 1

EL MAAR 0

SECONDA DIVISIONE

NONAME 16

LOS DOS PASOS 15

LE PALETTE 13

5 SMILES 13

P4FUN 12

DIECIDODICI 12

PINK TONIC 7

PERFETTE SCONOSCIUTE 6

OCCHI DI GATTO 6

PINK TANKS 4

STRAWBERRY SWING'S 3

SPRITZ TEAM 1

TERZA DIVISIONE

ONE MORE TIME 18

LA PRAISI 16

CHARLIE'SPADELGIRLS 15

MADAME PADEL 14

GIRLS POWER 12

WHY NOT 9

WONDERMOMS 6

MARIPOSAS 6

PADELLE D'ACCIAIO 4

VANEL PADEL 4

LE SPADELLATE 4

NGINDUELLE 0