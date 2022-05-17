Padel, Pink Cup e Funky summer al giro di boa: le classifiche
Conclusa la sesta giornata dei due campionati amatoriali
Sono al giro di boa la Pink Padel Cup e la Funky Summer Cup, i campionati di padel amatoriale che si snodano per i circoli della provincia di Perugia. Dopo sei giornate giocate queste sono le classifiche parziali
PRIMA DIVISIONE FUNKY
CARPENTERIE METALLICHE UMBRE 16
OSTERIA DEL CARRO 14
BANDEJA PADEL CLUB 13
FUNKY 11
FAMILY PADEL TEAM 8
TEAM CAZOO 7
LA BANDA DELLO ZIO 6
INNTEGLIA 5
I GRATELLA 2
VINCITORI MORALI 2
SECONDA DIVISIONE A
POR TRES 15
PENTA PADEL 13
PRO SECCO 13
2CURS 12
CHIQUITA TEAM 12
HERTA MPONE 12
SPACE GEM 9
I TESTIMONI 6
SANTA SABINA FUNKUISP 6
IL TRONO DI SPADEL 6
TONGA SUN CLUB 4
THE CICCIO'S 0
SECONDA DIVISIONE B
PIPPADEL 18
EMPORIO CARTA BOYS 13
DEVILS&SNAKES 11
CHE 2 PADEL 8
I GALACTICOS 8
JOYA TEAM 7
CANNARA PADEL 6
GLI STRA VECCHI 6
URBO TURBO ACADEMY 6
SOS CROCIATI 4
4 SALTI IN PADELLA 2
PRIMA DIVISIONE PINK PADEL CUP
NICE PADEL 15
UPSIDE DOWN 13
LE CHICAS 12
DAI CIAO 12
ESSATTOH 11
LES LUMIERE 9
MISS LOCAS PINK 8
LE LUNATICHE 3
PADEL MAGIC TEAM 3
MISS DOPPIO 1
EL MAAR 0
SECONDA DIVISIONE
NONAME 16
LOS DOS PASOS 15
LE PALETTE 13
5 SMILES 13
P4FUN 12
DIECIDODICI 12
PINK TONIC 7
PERFETTE SCONOSCIUTE 6
OCCHI DI GATTO 6
PINK TANKS 4
STRAWBERRY SWING'S 3
SPRITZ TEAM 1
TERZA DIVISIONE
ONE MORE TIME 18
LA PRAISI 16
CHARLIE'SPADELGIRLS 15
MADAME PADEL 14
GIRLS POWER 12
WHY NOT 9
WONDERMOMS 6
MARIPOSAS 6
PADELLE D'ACCIAIO 4
VANEL PADEL 4
LE SPADELLATE 4
NGINDUELLE 0