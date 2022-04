Padel, Pink e Funky continuano a sfidarsi: i risultati dell'ultima giornata

Proseguono a vele spiegate le edizioni estive della Pink Padel Cup e della Funky Cup, i tornei amatoriali di padel che coinvolgono circa 350 giocatori di tutta la provincia. I due eventi "gemelli" sono itineranti e calcano i campi di una ventina di centri sportivi. Mentre stanno per iniziare gli incontri della quarta giornata, questi sono i risultati dell'ultima turnata di match.

Per la Funky Cup:

PRIMA DIVISIONE

OSTERIA DEL CARRO - FUNKY 2-6 7-5 4-10

BANDEJA PADEL CLUB - INNTEGLIA 7-5 6-3

CARPENTERIE METALLICHE UMBRE - TEAM CAZOO 4-6 6-2 10-8

SECONDA DIVISIONE A

THE CICCIO'S - I TESTIMONI 1-6 1-6

SPACE GEM - 2CURS 2-6 4-6

TONGA SUN CLUB - CHIQUITA TEAM 2-6 1-6

IL TRONO DI SPADEL - PENTA PADEL 0-6 1-6

PRO SECCO - SANTA SABINA FUNKUISP 6-4 4-6 10-3

HERTA MPONE POR TRES 7-6 6-4

SECONDA DIVISIONE B

4 SALTI IN PADELLA - EMPORIO CARTA BOYS 0-6 4-6

PIPPADEL - CANNA-RA PADEL 6-1 6-1

JOYA TEAM - CHE 2 PADEL 6-4 6-3

SOS CROCIATI - URBO TURBO ACADEMY 6-4 5-7 9-11

I GALACTICOS - DEVILS&SNAKES 5-7 3-6

Questi i risultati dell'ultima giornata della Pink Padel Cup

PRIMA DIVISIONE

UPSIDE DOWN NICE PADEL 1-6 1-6

LES LUMIERE ESSATTOH 2-6 2-6

LE LUNATICHE PADEL MAGIC TEAM 6-0 6-2

EL MAAR LE CHICAS 1-6 2-6

SECONDA DIVISIONE

PERFETTE SCONOSCIUTE - LE PALETTE 3-6 2-6

PINK TANKS - P4FUN 6-7 5-7

NONAME - DIECIDODICI 7-6 4-6 11-9

STRAWBERRY SWING'S - LOS DOS PASOS 0-6 0-6

OCCHI DI GATTO - 5 SMILES 3-6 3-6

PINK TONIC - SPRITZ TEAM 3-6 6-3 10-3

TERZA DIVISIONE

MARIPOSAS - ONE MORE TIME 1-6 2-6

WHY NOT VANEL PADEL 6-4 6-4

CHARLIE'SPADELGIRLS - GIRLS POWER 6-4 6-4

MADAME PADEL - WONDERMOMS 6-0 6-0

LE SPADELLATE - PADELLE D'ACCIAIO 4-6 2-6

LA PRAISI - NGINDUELLE 6-3 5-7 10-3