Padel, la Coppa dei Club Msp Umbria assegna il trofeo Tiger Woman: la coppia vincitrice

Finita la fase a gironi adesso è tempo di Special Trophy per le squadre della Coppa dei Club di padel di Mps. Domenica scorsa, al Mapepa Padel di Spello è stata disputata il trofeo Tiger Woman Why Sport. Dodici coppie, composte dalle donne che fanno parte delle squadre più alte in classifica nei sei coppie, si sono sfidate in un mini torneo che ha assegnato il trofeo.

Hanno partecipato alla sfida, Letizia Costanzi e Mattia Bonnaccorsi (Sparta Padel), Marta Cotogni e Romana Brizzi (Ternana Padel), Valentina Bianchi e Simona Bizzarri (Collescipoli Blu),Lucia Pressi e Serena Schiavo (Ternana Padel Black),Camilla Gallo e Laura Forte (Qua Gioco Padel), Martina Ceccarelli ed Elena Zoppitello (Magione Padel Blu),Catia Cinti e Michela Desantis (Mapepa Blu),Gioia Rossi e Alessia Castori (Perugia Padel Black), Laura Giannone e Anna Maria Pacifico (Pro Padel Orange), Carolina Stellato e Michela Benincasa (Olympus Black), Alice Ricci e Giulia Marconi (Super Padel Arancio), Paola Cannavaccio eViviana Ruiz (Pro Padel Black)

Il secondo trofeo della Coppa dei Club Umbria assegnato nel 2021, è andato alle ragazze dello Sparta Padel H20 Letizia Costanzi e Mattia Bonnaccorsi. A gennaio, la Ternana Padel aveva conquistato la Super Coppa al Massa Martana Padel, mentre il terzo trofeo si disputerà domenica 24 marzo all’Arena Padel di Perugia: l’Exclusive Trophy Perugia&Terni Today dove si incontreranno le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di Gold Cup Barroccini

Gli altri trofei il lizza sono appunto la Gold Cup Bartoccini che nominerà appunto i Campioni Regionali della Coppa dei Club Umbria. Entrambe le finaliste accederanno alle fasi nazionali

Quinto trofeo la Silver Cup Bartoccini e a chiudere la new entry Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi

Commenteremo e vedremo le immagini della finale di Tiger Woman WHY Sport

in TV questo Mercoledì ore 22.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA : ogni Mercoledì ore 22.00

REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT

RINGRAZIAMO I PARTNERS Regionali come Bartroccini Gioiellerie , Flexorlab centri Medici Fisioterapici, Agenzia Generali Peruzzi –Lunghi di Perugia , Why Sport e Nutrition, Arti Grafiche Paciotti, Perugia e Terni Today

La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr PadelPaddle