Padel, Coppa dei Club: Perugia in vetta alla classifica

Decima giornata per la Coppa dei Club-Regione Umbria e squadre perugine in prima fila per ottenere il pass per l’accesso alla Finale Regionale. Il titolo di Campione Regionale è infatti in mano al TC Chiugiana, storico Club di Perugia e i Circoli della provincia cercheranno in tutti i modi di far restare il titolo in città e poter poi difendere lo scudetto alla Finale Nazionale MSP Italia prevista per luglio.

Nel Girone B rimane salda in vetta la formazione del Pro Padel con 23 punti e un distacco di tre lunghezze sulla Ternana Padel Next Gen. In terza piazza, dopo una bellissima rimonta, il Tunderstruck. Al sesto posto, in piena zona Silver Cup, troviamo invece il Foligno Sport Center Bianco, a due soli punti dal terzo posto che consentirebbe di raggiungere la Semifinale per il titolo Regionale.

Nel girone A, invece, le squadre perugine occupano il secondo e sesto posto, con Buenos Aires Padel e Foligno Sport Center Blu. Il club “argentino” dista solo tre punti dal primo posto, occupato dalla Ternana Padel Green e la lotta sarà sicuramente serrata fino all’ultimo set.

La formazione di Foligno dovrà invece difendere il posto della Silver Cup, dove si trovano ben cinque Circoli racchiusi in cinque punti.

Emozione e divertimento la fanno dunque da padroni nella Coppa dei Club e ci sarà sicuramente tanta adrenalina in queste ultime battute finali, perché nessuno vuole cedere la propria posizione.

“Perugia vuole difendere il titolo Regionale – le parole del Presidente MSP Umbria Gianfranco Mastrangelo – ma anche la provincia di Terni non vuole essere da meno. Sarà una competizione incerta fino all’ultima giornata e a trionfare sarà l’amatorialità sportiva, perché la Coppa dei Club rappresenta ormai una tradizione per i Circoli umbri”.

Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti.