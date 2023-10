Padel, riparte la Coppa dei Club Umbria ed è subito record

Dopo il successo dello scorso anno, la Coppa dei Club Umbria raggiunge un altro record. Saranno 68 squadre, rappresentanti 40 club di tutta la Regione, a partecipare alla prossima edizione della competizione amatoriale a squadre targata Msp Italia, ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. La Regione Umbria sta diventando sempre più protagonista nel padel amatoriale, con numeri in costante crescita e come testimoniato dall'aver ospitato per la prima volta la Finale Nazionale Padel Msp Italia, a Terni lo scorso luglio.

Si inizierà il 7 ottobre, con le squadre suddivise in sei gironi, per un lungo cammino che arriverà fino a maggio 2024. I campioni in carica il Ternana Padel cercheranno di mantenere il titolo affrontando inizialmente, nella fase a gironi, altre squadre del Ternano per poi scontrasi con le più forti della provincia di Perugia

In rappresentanza della provincia di Perugia abbiamo i migliori club da ogni città: per Perugia: Buenos Aires Padel Club , Pro Padel Perugia, Perugia Padel, Thunder Sport Center, Padel Arena Perugia, 3G Padel e le new entry Padel Green Village e Olimpus Sporting Club; per Corciano: Tennis Chiugiana e Qua Gioco Padel; per Magione: Magione Padel Club, Bandeja Padel e la new entry ASD Ventinella; per Marsciano: Grataloca Padel Club; per Castigione del Lago: la new entry Sunset Sport Center; per Torgiano: Sporting Club Torgiano; per Todi:Todi Padel Center; per Gualdo Tadino: Flea Padel Arena Gualdo; per Gubbio: Padel Factory; per Citta di Castello: Family Padel Club e la new entry Tiferno Padel Academy; per Bastia Umbra: Bastia Padel; per Assisi: Super Padel e Assisi Padel; per Spello: Mapepa Padel & Friends; per Foligno: Foligno Sport Center, Panda Padel e City Padel; per Trevi:Clitunno Padel Club e King Padel; per Spoleto: GP Padel e il new entry Inside Sport Spoleto; per Cascia: Gubbiano Padel Club

Coppa dei Club Umbria, come funziona

La Fase a Gironi si concluderà a marzo 2024, dopo di che le squadre saranno suddivise in Gold Cup Bartoccini (con accesso alla Finale regionale e nazionale), Silver Cup Bartoccini e la new entry Bronze Cup . All'interno della Coppa dei Club Umbria, si terranno anche due importanti trofei: la Supercoppa in programma il 7 gennaio 2024 a Massa Martana (TR) tra i Campioni Umbri della Coppa dei Club 2023 e i Vincitori della Silver Cap Bartoccini 2023 ed il nuovo trofeo Tiger Woman by WHY Sport che coinvolgerà le migliori coppie di donne del campionato.

"Prepariamoci a vedere un grande padel, ricco di emozioni ed entusiasmo - sottolinea Gianfranco Mastrangelo, presidente Msp Italia Umbria Gianfranco Mastrangelo - nei prossimi 8 mesi oltre 2000 atleti Umbri si ritroveranno nei weekend a condividere la passione e lo spirito amatoriale che da anni contraddistingue la Coppa dei Club".

E ancora: "Voglio iniziare questa stagione dicendo grazie. Grazie a tutti i club che partecipano con entusiasmo e che ci consentono di migliorare ogni anno di più, Grazie agli atleti che continuano a crescere e credere nella nostra Coppa, Grazie ai nostri Partner che ci supportano anche quest’anno, e con orgoglio voglio dire che tutti quelli dello scorso hanno riconfermato con entusiasmo il loro supporto alla nuova edizione: Bartoccini Gioiellerie , Whi Sport Italia , Agenzia Generali Peruzzi –Lunghi , Centri Medici Flexorlab, Arti Grafiche Paciotti e i nostri Media Partner PerugiaToady e TerniToday che parleranno di noi in ogni post gara, e Retesole dove anche quest’anno saremo in onda tutti i Mercoledì alle ore 22. Concludo ricordando che il Padel amatoriale Umbro ha raggiunto livelli stratosferici e che la nostra Coppa dei Club in termini numerici è seconda solo alla Regione Lazio, insomma anche quest’anno sarà ancora Padel Magia".