Padel, al via la nona edizione della Coppa dei Club dell'Umbria: 67 squadre pronte a contendersi la vittoria

Taglio del nastro per il campionato di padel amatoriale a squadre più grande d’Italia, la famosa Coppa dei Club organizzato da Msp Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e Sport e Salute.

L’ Umbria, come sempre, è stata la prima a partire il 7 ottobre con 67 squadre suddivise in 6 gironi di cui 4 costituite da sole “perugine” (gironi C, D, E, F) che si daranno battaglia fino al 26 maggio, giorno della finalissima di Gold e Silver Cup Bartoccini. New entry la Bronze Cup.

Dopo l’ultima finale regionale, che si è giocata al Pro Padel di Ponte San Giovanni, nella quale hanno avuta la meglio le ternane, conquistando il titolo di campione e vice campione regionale, le perugine sono determinate a portare il titolo a casa.

“Faremo il possibile per portare a casa il titolo”: non nasconde le sue ambizioni Giuseppe Ricci, presidente del Pro Padel di Perugia. “Siamo giunti alla nostra terza partecipazione e nelle prime due edizioni abbiamo centrato una finale regionale, una finale nazionale e una finale di Silver Cup Bartoccini. Quest’anno vorremmo tornare sul podio. Sappiamo bene che l impresa sarà ardua, visto il record di squadre raggiunte in questa nuova edizione,ma noi adiamo sempre avanti per la nostra strada”

Ricci continua: “Chi bene inizia è a metà dell’opera e con entrambe le nostre squadre siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ad Assisi 3 punti pieni, mentre a Gubbio sono stati 2 punti sudatissimi. Concludo facendo i miei complimenti al comitato Msp Italia Umbria che si conferma leader nel padel amatoriale e al suo presidente Gianfranco Mastrangelo che con passione e competenza guida questo fantastico movimento

Ancora troppo presto per parlare di classifica ma intanto facciamo i complimenti alle squadre che sono riuscite portare a casa la vittoria mella prima giornata di Campionato. Per i gironi A e B del Ternano: H2O Sparta Padel Verde, Massa Martana Padel Conad Casteltodino, Palapadel Blu, TernanPadel Black, Palapadel Black, Collescipoli Gialla,GP Spoleto Padel Nera, Collescipoli Blu,Ternana Padel e Romita Padel Club Arancio. Invece per i 4 gironi del Perugin (C, D, E, F): il Qua Gioco Padel by Tennis Chiugiana, Sin Nombre by Buenos Aires, Foligno Sport Center ESTROSI, Clitunno Padel, Pro Padel Orang, Pro Padel Black, Thunder LOVE, Perugia Padel Black, Mapepa Padel Blu, King Padel Black, Grata Loca Gialla, Ventinella Padel, Family Padel Black, Magione Padel Blu ,Magione Padel Verde, e le NEW Entry Padel Green Village BLU , Sunset Sport Center, Olympus Padel Black

Dal 18 Ottobre ripartirà la trasmissione Televisiva NOI SPORT Very Important Play con i video, interviste ai protagonisti della Coppa dei Club Umbria

Prima Messa in onda da mercoledì 18 ottore, 22 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MERCOLEDI ORE 22.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT