Padel, Coppa dei Club Msp: La Romita è campione regionale 2024

Atto conclusivo per l’edizione 2024 della Coppa dei Club di padel, promossa da Msp. Domenica 26 maggio

Vince la Finale di Gold Cup Bartoccini e si aggiudica il titolo di campione regionale 23/24 la Romita Padel Club di Terni. Che riesce a portare a casa il tanto ambito trofeo dopo tre finali andate male.

“£adesso tutti a Parma”. Queste le parole a caldo di Domenico Puccilli, il responsabile tecnico delle squadre.

“La nostra soddisfazione è immensa, con una stagione memorabile forse la migliore dopo 6 anni di Coppa dei Club con ben 14 vittorie e 1 solo pareggi. Per questo non posso che ringraziare immensamente l’intera società per la fiducia e l’impegno costante che ha sempre messo in ogni singola stagione di Coppa dei Club”.

“Andremo a Parma a testa alta e giocheremo al nostro livello, sappiamo non sarà semplice perché incontreremo titani del padel amatoriale di 14 regioni di’Italia, ma la nostra forza è nella nostra unione, infatti voglio ringraziare davvero tutti i nostri atleti perché in questa lunghissima stagione, da ottobre a maggio non hanno mail mollato. E da questo lungo periodo insieme sono giunti importanti risultati ompattando ulteriormente squadra”

Puccilli chiude: “Non posso che ringraziare l’Msp Italia Umbria per la costante crescita e dedizione che mette nell’organizzare questo campionato assolutamente unico, ogni anno ci miglioriamo e ogni anno riescono a darci emozioni diverse”. La Romita ha superato in finale il Super Padel di Assisi che, anche quest’anno porta a casa un trofeo dopo una Silver Cup vinta nel 2022, una super Super Coppa nel 2023, un terzo posto con accesso alle finali nazioanli del 2023, un secondo posto nell’ Exclusive Trophy Perugia e Terni Today 2024. E quindi, la finale persa che vale comunque il titolo di vice campioni regionali 23/24. Titolo che vale l’accesso alle finali nazionali. Un traguardo centrato per il secondo anno consecutivo. I veterani del Buenos Aires con la loro squadra chiamata Sin Nombre ritornano ai piani alti della Coppa dei Club vincendo la Silver Cup e aggiudicandosi, oltre che un posto nella Super Coppa, che si giocherà il 12 gennaio, anche il pregio di ospitarla la finale di Super Coppa

Secondi classificati il Todi Padel Center alla quale vanno i nostri complimenti perché alla loro 2° stagione di Coppa dei club non possono che essere entusiasti del traguardo raggiunto in cosi poco tempo.

Per la Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi di Perugia, vince Grata Loco di Marsciano che dopo un grande piazzamento in Coppa dei Club (4° posto del girone) continuano a vincere riuscendo nell’impresa, spuntandola al misto di spareggio scontro l’ Asd Ventinella di Magione che per essere alla sua prima stagione di coppa ha dato davvero prova di essere una delle squadre temibili per il prossimo campionato.

