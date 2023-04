Padel, Coppa dei Club Msp: per le umbre è tempo di semifinali

Lo scontro ai vertici tra le migliori due squadre di ogni girone ( 4 gironi) si è concluso vedendo una sola Perugina alle semifinali di Coppa dei Club Umbria e 2 per quelle di Silver Cup Bartoccini

Giornata poco positiva per squadre perugine che vede avanzare in semifinale di Coppa dei Club Umbria una sola squadra su quattro, e cioè il SUPER PADEL Orange di Assisi che compie una grande impresa vincendo fuori casa alla quinta gara di spareggio contro un grande SPARTA PADEL VERDE

Purtroppo il risultati non premiano le altre perugine come il BUENOS AIRES che esce a testa altissima dal campo perdendo addirittura , dopo quasi 5 ore di gara al terzo set della quinta partita di spareggio 11- 9

Perde in casa per la prima volta dopo 11 gare il THUNDER LOVE che consegna le chiavi della semifinali ROMITA PADEL CLUB ARANCIO

Stesso destino , ma fuori casa il FOLIGNO SPORT CENTER che invece incontra i campioni regionali in carica la TERNANA PADEL

Più èqua invece il quartetto che andrà a giocare la semifinale di SILVER CAP BARTOCCINI che sarà composto da 2 Perugine

I vice campioni in carica , PRO PADEL BLACK la spuntano su uno strepitoso CLITUNNO PADEL e il GP PADEL di Spoleto invece ha la meglio sul PERUGIA PADEL

A raggiungere le due Perugine alle semifinali di SILVER CAP BARTOCCINI il MASSA MARTANA VERDE che ottiene una sudatissima vittoria di 3-2 sul PALAPADEL e con lo stesso risultato porta a casa la l’HAPPY VILLAGE A che vince contro il BANDEJA PADEL CLUB

DALLA ESTRAZIONE AVVENUTA IN DIRETTA PRESSO IL PRO PADEL DI PERUGIA lunedì 17/04

ore 17.00 le accoppiate per le semifinali , che si giocheranno in due gare (andata è ritorno ) il 22/23 Aprile e 6/7 Maggio sono :

SEMIFINALE DI COPPA DEI CLUB

ROMITA PADEL CLUB vs SUPER PADEL

TERNANA PADEL BLACK vs TERNANA PADEL

SEMIFINALI DI SILVER CAP BARTOCCINI

PRO PADEL BLACK vs HAPPY VILLAGE

GP PADEL vs MASSA MARTANA VERDE

I sorteggi, i commenti sui risultati dei quarti il 18 aprile ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MARTEDÌ ORE 21.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT