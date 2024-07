Coppa dei Club, per il Super Padel terzo posto nei play out

Secondo tentativo a vuoto per il Super padel alla finale nazionale della Coppa dei Club MSP Italia. Alla seconda partecipazione consecutiva e da vice campioni regionali, il club di Assisi ha cercato di trarre il meglio dalla finale svolta a Parma lo scorso weekend ma si è dovuto arrendere alla fase a gironi, partecipando dunque al tabellone play out, dove si è classificato al terzo posto.

Piccola soddisfazione per il derby umbro, dove il Super padel ha superato nel posizionamento della classifica generale il Romita Padel, ma c’è sicuramente voglia di fare meglio per l’edizione 2025 che ha appena aperto le iscrizioni in Umbria.

Le finali nazionali della Coppa dei Club hanno contato su diversi partner di prestigio: oltre On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, Optilook, Oiki e INC Hotels, hanno confermato la presenza anche per quest’edizione la TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle sono stati anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.