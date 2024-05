Padel, Coppa dei Club: la "carica" delle perugine per conquistare i titoli regionali

Semifinali nel segno delle squadre perugine nelle fasi conclusive della Coppa dei club di padel, organizzata da Msp.

Alle tre finali, sono, infatti, cinque - su sei - le protagoniste provenienti da Perugia e dintorni.

Per quanto riguarda Gold Cup Bartoccini, si confermano anche nella sfida di “ritorno”, giocate l’11 e il 12 maggio, il Super Padel Orange di Assisi e La Romita Padel Club Arancio, che hanno la meglio rispettivamente sul Pro Padel Black e sul Pro Padel Orange, che si è comunque presentata al penultimo appuntamento con le due squadre.

La Romita Padel Club e il Super Padel, indipendentemente dal risultato, accedono alle finali nazionali che si svolgeranno dal 12 al 14 luglio, ma solo una sarà campione regionale 2024 .

Entrambe le due squadre finaliste accedono alle fasi nazionali per il secondo anno consecutivo, a conferma del livello delle due formazioni e della finale ad altissimo tasso tecnico e agonisti. L’appuntamento è a Terni il 26 maggio, in casa del Romita.

Nelle semifinali di Silver Cup Bartoccini, dopo un’andata (4-5 maggio) in assoluto equilibrio tra le 4 squadre, Todi Padel Center contro Palapadel Black e Buenos Aires contro Mapepa Blu, concluse entrambe per 2-2, al ritorno invece c'è stata una netta vittoria del Todi Padel Center che incontrerà, nella finale del 26 maggio, il Buenos Aires Perugia.

Nelle semifinali di Bronze Cuo Generali Peruzzi/Lunghi ci sono stati importanti ribaltoni. Il Grata Loca Blu che all'andata aveva perso per 3-1 contro il Collescipoli Giallo, nella sfida di ritorno, ribalta il risultato vincendo per 4-0 e accedendo così alla sua prima finale dove troverà l'Asd Ventinella che invece vince entrambe le gare contro il Tiferno Padel”.

"Sono state semifinali davvero tirate piene di agonismo, ma agonismo sano perché si sono chiuse con brindisi, aperitivi e cene conviviali tra vinti e vincitori”. Queste le parole del presidente Msp Italia Umbria, Gianfranco Mastrangelo, fondatore della Coppa dei Club in Umbria.

"La coppa dei club ha come primo obbiettivo quello di creare un team, creare sinergie, unione e cooperazione tra i vari club, che insieme possono divulgare meglio il valore dello sport e del padel amatoriale umbro, giunto a livelli invidiabili. In questo momento siamo tutti proiettati alle finali regionali del 26 maggio che si svolgeranno a terni proprio in casa de La Romita Padel Club, sarà una grande evento che inizierà alle 10.00 con ben 6 squadre che giocheranno le 3 finali di gold –silver e bronzo. Ricordo che le vincenti di ogni finale si rincontreranno nella Super Coppa 2024 che si giocherà il 12 gennaio. Vi aspettiamo tutti e ne approfitto ancora una volta per ringraziare i nostri partners regionali e nazionali. Tra i partner regionali ringrazio Bartroccini Gioiellerie, Flexorlab Centri Medici Fisioterapici, Agenzia Generali Peruzzi –Lunghi Di Perugia , Why Sport E Nutrition, Arti Grafiche Paciotti, Perugia e Terni Today. Ricordo inoltre che la Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con Electric Charge Mobility E Confermate le collaborazioni cCon Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.It, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr Padelpaddle"