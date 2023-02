Padel Coppa dei Club girone Umbria : tutto è ancora da decidere

Conclusa la nona di campionato per le 48 squadre che animano i 4 giorni della Coppa dei Club –Umbria e nei gironi del “Perugino”, C e D, per ora non ce alcuna certezza

Le prime classificate di ogni girone (4 squadre ) accederanno direttamente ai quarti di finale in attesa delle vincenti dei Play Off di Coppa che si disputeranno tra 8 squadre (2° e 3° classificate di ogni girone).

Nel GIRONE C, resta in vetta il Thunder Love a 7 punti della seconda in classifica Super Padel Arancio che pero ha ancora una gara da recuperare. A condividere il podio , a pari merito con il Super Padel arriva una new entry , il Bandeja Padel Club che non solo vince ma spodesta dal podio il Perugia Padel Arena che slitta in quarta posizione ma comunque in zona Silver Cap Bartoccini, a cui accederanno 16 squadre e cioè le classificate tra la 4° e la 7° di ogni girone.

In zona Silver Cap Bartoccini oltre al Perugia Padel Arena , il Pro Padel Orange al quinto posto a pari merito con il Todi Sport Center e il Perugia Padel

Seguono ad una manciata di punti il Bastia Padel, il Qua Gioco, lo Sporting Club Torgiano, Padel Arena Gualdo e 3G Padel Team Club

Stessa situazione nel Girone D che vede il Buenos Aires Team in testa a ben 5 punti dalla 2° in classifica, il Family Padel, che però ha ancora una gara da recuperare. In terza posizione a pari punti due squadre: Pro Padel Black e Grata Loca.

In zona Silver Cap il Super Padel Bianco seguito in sesta posizione dal Thunder Struck. E ad un solo punto il Magione Padel Club.

Seguono la classifica, per ora, il Padel Factory Rampini Auto (con una gara in meno), il Chiugiana Padel, il Perugia Padel Arena C (con una gara in meno) , Perugia Padel Arena B e Assisi Padel.

I commenti e le classifiche e le interviste ai protagonisti della 9° di campionato saranno viste in tv il 14 Febbraio ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MARTEDÌ ORE 21.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT