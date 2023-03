Padel: Coppa dei Club girone Umbria, concluso il primo scontro diretto di play off e Silver Cup Bartoccini

Si è concluso domenica 26 marzo il primo scontro diretto dei Play Off di Coppa e la Silver Cup Bartoccini tra i gironi “Ternani “ A e B e quelli “ Perugini” C e D

Lo scontro diretto che ha visto mescolare per la prima volta in questa edizione della Coppa dei Club il girone A contro lo C e il girone B contro lo D si è concluso eleggendo 12 vincenti.

A vincere il Play Off di Spareggio

ROMITA PADEL CLUB ARANCIO - Girone A

FOLIGNO SPORT CENTER – Girone B

TERNANA PADEL BLACK – Girone B

SUPER PADEL ARANCIO – Girone C

Che adesso dovranno raggiungere nei quarti di finale le prima classificate di ogni girone, ovvero

TERANANA PADEL – Girone A

SPSRTA PADEL VERDE – Girone B

THUNDER LOVE – Girone C

BUENOS AIRES – Girone D

Restiamo solo In attesa che il sorteggio di martedì 28 marzo faccia il resto

Invece per la SILVER CUP BARTOCCINI ad avere la meglio nello scontro diretto degli ottavi sono state

MASSA MARTANA VERDE per il girone A

CLITUNNO PADEL per il girone A

GP PADEL per il girone B

PALA PADEL NERA per il girone B

HAPPY VILLAGE A per il girone B

BANDEJA PADEL CLUB per il girone C

PRO PADEL BLACK per il girone D

Purtroppo una gara è stata rinviata e per il sorteggio restiamo In attesa del recupero che si disputerà sabato 1 Aprile tra Il Perugia Padel e lo Sparta Padel Rosso che eleggerà l’ottava squadra che accede ai quarti di Silver Cap Bartoccini

I sorteggi, i commenti e le interviste ai vincitori dei Play Off di spareggio ci saranno il 28 marzo ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA OGNI MARTEDÌ ORE 21.00

REPLICA :GIOVEDÌ ORE 15.00 e DOMENICA CON DOPPIO APPUNTAMENTO ALLE 14.15 E ALLE 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT