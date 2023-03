Padel, Coppa dei Club: chiusa la fase a gironi. Ora si inizia a fare sul serio

Chiusa la fase a gironi, inizia adesso la vera lotta alla conquista del titolo regionale prima, e poi nazionale, fra i migliori club dell’Umbria, che vedrà uno scontro diretto tra i gironi “perugini “ C e D e quelli “ternani” A e B .

Le qualificate del girone C affronteranno le qualificate ai playoff di spareggio e Silver Cup Bartoccini del Girone A, mentre quelle del Girone D le qualificate del Girone A.

Nel Girone C si qualifica al 1°posto ed accede direttamente ai quarti di finale regionale il Thunder Love che attenderà i playoff di spareggio. Al 2° posto il Super Padel Arancio che affronterà la terza qualificata del girone A, e cioè il Collescipoli Sporting Club Blu, a 3°posto la Pro Padel Orange, che giocherà il suo spareggio contro la Romita Padel Arancio (2° del girone A)

A entrare in Silver Cup Bartoccini al 4° posto il Bandeja Padel Club che incontrerà il Mapepa Gold di Spello, al 5° posto il Perugia Padel che incontrerà lo Sparta Padel Rosso di Acquasparta, al 6°posto il Bastia Padel incontrerà il Clitunno Padel di Trevi, e infine ad occupare l’ultimo posto vacante della Silver Cup al 7° posto il Perugia Padel Arena che affronterà il Massa Martana Verde.

Si conclude per ora l’avventura sportiva per Todi Padel Center, il Qua’ Gioco Padel, Sporting Club Torgiano, Padel Arena Gualdo e 3G Padel Team, che però continuano a supportare le colleghe del girone C.

Per il Girone D invece si qualifica al 1°posto ed accede direttamente ai quarti di finale regionale il Buenos Aires, seguito a 2° posto dal Family Padel, che incontrerà nei playoff di Coppa la Ternana Padel Black, mentre 3°posto il Grata Loca, che affronterà il Foligno Sport Center

Entrano in Silver Cup Bartoccini per il girone D al 4° posto il Pro Padel Black che incontrerà Il King Padel Trevi, al 5° posto il Thunder Struck affronterà l’Happy Village A di Terni, al 6°posto il Magione Padel Club incontrerà il Pala Padel Nero di Terni, e infine al 7° posto il Super Padel Bianco che affronterà il Gp Padel di Spoleto.

Si conclude questo campionato anche per il Padel Factory Rampini Auto, Chiugiana Padel, Perugia Padel Arena B e C e Assisi Padel

I commenti e le classifiche e le interviste ai campioni dei gironi A-B-C-D saranno viste in tv il 14 marzo ore 21.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

