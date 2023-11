Padel, Coppa dei Club Mps: dopo la quarta giornata nei gironi perugini è già corsa in solitaria

Domenica 19 novembre si è conclusa la quarta di campionato per i gironi perugini (girone C,D,E e F) che consolida le posizioni raggiunte di molte capolista.

Nel girone C, purtroppo causa maltempo, 2 gare sono state rinviate: Sunset Sport Centere - Flea Padel Arena Gualdo e Bandeja padel - City Padel Foligno. Ma questo non ha modificato la vetta della classifica per il Qua Gioco Padel che resta solido in prima posizione per la quarta giornata consecutiva. La grande vittoria del Mapepa Blu lo porta dritto al 2° posto, stessa cosa per il Foligno Sport Center Estrosi che, vincendo conquista, la quarta posizione.

Nel girone D, continua la cavalcata in solitaria per il Perugia Padel Black che vince la sua quarta gara di seguito per 4-0, restando l’unica squadra a punteggio pieno in tutti i sei gironi del campionato.

Ancora una vittoria per Magione Padel Club Blu che resta saldo in 2° posizione, seguito in terza dal Family Padel Black che ottiene una sudata vittoria.

Porta a casa la vittoria anche il Mapepa Green che si piazza in quarta posizione.

“Siamo alla nostra seconda partecipazione a questo meraviglioso campionato e quest’anno abbiamo raddoppiato la nostra adesione con 2 squadre, il Famili Padel Back e White Questo permetterà a molti nostri tesserati di confrontarsi con altre realtà facendoli appassionare e soprattutto crescere in questo sport” commenta Marco Croce, socio titolare del Family Padel di Citta di Castello.

“Non nascondo le mie ambizioni, con la Black vogliamo superare i risultati dello scorso anno che erano già fantastici centrando il play off di Gold alla prima partecipazione, ma quest’anno puntiamo dritti alla finale. Con la neonata Family Padel White vogliamo fare più esperienza possibile e per questo devo anche ringraziare il nostro maestro Daniel Gutierrez che viene dalla Spagna, ma ormai è tifernate di adozione. Ci segue da due anni facendoci crescere tutti in maniera esponenziale”.

Nel girone E , la vittoria del Pro Padel Orange consente alla squadra di raggiungere la vetta in solitaria, superando il King Padel Black che resta comunque in seconda posizione e a pari merito con uno strepitoso Olympus Black che ricordiamo essere alla sua prima partecipazione. Porta a casa una importante vittoria per la classifica il Mapepa Red.

Nel girone F , invece , dà una grande stoccata il Super Padel Arancio che si piazza a due punti di distacco dalla 2° in classifica, la Pro Padel Black, che viene frenata da un tiratissimo pareggio contro il Bandeja Padel Black.

Continua a vincere il Thunder Love che si piazza in terza posizione, condivisa con il Tiferno Padel A che, a sua volta, ottiene una grande vittoria per 4-0.

Finite le fasi a gironi si entrerà nelle famose categorie Cup. Accedereranno in Gold Cup Bartoccini dalla prima alla quarta di ogni giron , mentre in Silver Cup Bartoccini, quinte, seste e a parte delle settime di ogni girone, e nella neonata Bronz Cup Generali Peruzzi/Lughi accedono le altre settime e le ottave.

Potremo seguire la 4° giornata della Coppa dei Club, con gare e interviste ai giocatori del padel green Village, Foligno Sport Center, Buenos Airesl e Family Padel

in TV mercoledì 22 novembre, ore 22, su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA : ogni Mercoledì ore 22.00

REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT