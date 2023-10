Coppa dei Club di Padel, Girone Umbria: per le "perugine" inizia il divertimento

L’Umbria, prima a partire nella Coppa dei Club, ieri 22 ottobre ha visto concludere la seconda gara di campionato della fase a gironi con 3 squadre a punteggio pieno

Prima delle 3 a punteggio pieno, ma anche prima nel girone C il Qua Gioco Padel by Tennis Chiugiana, il club veterano della Coppa dei Club, che ha alzato il trofeo di campione regionale per 3 volte; a punteggio pieno e prima nel girone D anche il Perugia Padel Black arrivato alla sua terza partecipazione può contare su un importante esperienza , nel girone E a pari punti in classifica in testa al girone abbiamo il Pro Padel Orange e il Kin Padel Black , la terza squadra a punteggio pieno la troviamo nel girone F, il Grata Loca Giallo di Marsciano , alla sua seconda partecipazione in Coppa non teme confronti con le veterane.

A portare a casa la vittoria, nella seconda di campionato per il girone C, anche il City Padel di Foligno, il Padel Green Village Blu,il Bandeja White, Flea Arena Padel Pro Padel Black; per il girone D il Mapepa Green e Magione Padel Club; per il girone E ancora una squadra del Mapepa Red e del Magione Padel Verde; a chiudere il girone F il Super Pader Arancio.

Intervista a Gian Luca Mazzocchio, co titolare e socio fondatore del Mapepa Sport & Friends

“Ill Mapepa quest’anno schiera 4 squadre e questo perché abbiamo fatto il massimo per consentire ai nostri tanti soci di partecipare a questo circuito amatoriale di grande spessore, mettendogli a disposizione anche i nostri maestri per il bi-allenamento settimanale a cui abbiamo unito una seduta atletica di 1 ora”.

“Le nostre 4 squadre, la Blu, la White, la Green e la Red, sono partite bene e con risultati di prestigio non ultime le due vittorie ed un pareggio contro le squadre del blasonato Foligno Sport Center. Il nostro obiettivo di è diventare uno dei centri di riferimento della regione Umbria e per raggiungerlo intendiamo puntare su professionalità, goliardia e socialità”

Mazzocchio conclude: “Credo che il circuito Msp Italia costituisce davvero un grande trampolino di lancio per molti giocatori, che affacciandosi per la prima volta alle competizioni, grazie a questa possibilità, stanno scalando le classifiche nazionali del padel.

Ringrazio quindi il presidente Gianfranco Mastrangelo, e i sui collaboratori per la consueta vicinanza e per l’impegno nel gestire una competizione davvero impegnativa”

