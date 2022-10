Padel, riparte la Coppa dei Club: "Sarà un’edizione speciale"

È ripartita la Coppa dei Club, il campionato amatoriale a squadre più famoso d’Italia nato nel 2014 è giunto alla sua 8° edizione ideato ed organizzato da MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.

Dopo l’ultima finale regionale a Terni e la finale nazionale svoltasi a Pescara, scatta la rincorsa per il nuovo titolo più ambito a livello amatoriale.

La Regione Umbria è stata la prima a partire, inaugurando l’8° Coppa dei Club, scendendo in campo l’ 8 e il 9 ottobre 2022 dove è iniziato ufficialmente, l’assalto per la riconquista del titolo regionale da parte delle Perugine, titolo oggi in possesso della Ternana Padel (campione 2022).

"Faremo il possibile per riportare a casa il Titolo, che per ben 3 edizioni è stato in nostro possesso", queste le parole di Roberto Tenerini, presidente del Tennis Chiugiana (campione regionale 2018 – 2020-2021)

Interviene anche il presidente della Pro Padel Perugia (vice campione 2022) Giuseppe Ricci dicendo: "Lo scorso anno è stata la nostra 1° partecipazione e abbiamo centrato le finali regionali e la qualificazione alle fasi nazionali a Pescara, un’ esperienza bellissima che è andata otre le nostre aspettative . Mi auguro di poterla rivivere e sono sicuro che quest’anno la Coppa tornerà in Provincia di Perugia per vedere ancora una volta in finale Nazionale una rappresentate della nostra provincia".

Alla riconquista del titolo regionale ci sono 26 club della provincia di Perugia che costituiscono un totale di 33 squadre, contro le 15 costituite dagli 8 club della provincia di Terni.

A competere per il titolo regionale per la provincia di Perugia scenderanno in campo: le veterane come Tennis Chiugiana (1 squadre), Buenos Aires (1squadra) presenti sin dalla prima edizione, a seguire le consolidate presenze del Foligno Sport Center (1 squadra), Clitunno Padel (1 squadra), Qua Gioco Padel (1 squadra), riconfermano la loro 2* partecipazione i vice campioni 2022 Pro Padel Perugia (2 squadre) i campioni della Silver Cap 2022 Super Padel (2 squadre), il Thunder Sport Center (2 squadre), City Padel (1 squadra), Perugia Padel (1 squadra), Mapepa Padel & Friends (2 squadre) e infine diamo il benvenuto alle New Entry Padel Arena Perugia (3 squadre), Padel Factory (1 squadra), Panda Padel (1 squadra), King Padel (1 squadra), Gubbiano Padel ( 1 squadra), GP Padel (1 squadra), 3G Padel Perugia (1 squadra),Bastia Padel (1 squadra),Assisi Padel (1 squadra), Sporting Club Torgiano (1 squadra), Grata Loca (1 squadra), Flea Padel Arena Gualdo Tadino (1 squadra), Family Padel Club(1 squadra), Magione Padel Club (1 squadra), Bandeja Padel Club (1 Squadra) e Todi Padel Center( 1 squadra).

Una competizione che mai come quest’anno sarà serrata: "Sarà un’edizione speciale - le parole del presidente MSP Italia Umbria Gianfranco Mastrangelo -, abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni e ciò testimonia la professionalità di questa competizione e quanto il Padel sia ormai uno sport consolidato nella nostra Regione. Ad oggi è la seconda regione, con il campionato di padel Msp italia più grande subito dopo il Lazio... Buon divertimento a tutte le squadre, e vinca il migliore".