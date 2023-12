Padel Arena Perugia trionfa a Campionati e Master nazionali giovanili

Padel Arena di Perugia ha ottenuto risultati straordinari durante i Campionati nazionali giovanili a squadre femminili nelle categorie U14/16/18 e il Master nazionale giovanile maschile e femminile U14/16/18, che si sono svolti allo Star Padel di Legnano dal 7 al 10 dicembre. Il team del Padel Arena si è distinto per la sua presenza massiccia, schierando numerose squadre in tutte le categorie in gara.

“I risultati ottenuti – commentano da Padel Arena Perugia – testimoniano l’impegno e il talento dei giovani atleti, nonché la dedizione dello staff tecnico capitanato dal maestro nazionale di Padel Fabricio Cattaneo e la solidità del club che conferma il ruolo di leadership nel panorama nazionale”. In particolare, il Padel Arena di Perugia ha vinto il Campionato Italiano U14 femminile a squadre, battendo il Padel team Cc Aniene, con le atlete: Matilde Minelli, Lucrezia Piernera, Matilde Laura, ed Emma Speziali. Inoltre, ha ottenuto un brillante secondo posto nel Master italiano U18 femminile con Chiara Giordano, Nicole Martini, Nicole Tavanti e Bianca Ferretti. Vincitrici del master nazionale U14 sono state Emma Speziali e Matilde Laura. Da non sottovalutare il successo della squadra U12 maschile nel Master nazionale che ha raggiunto le semifinali con Mattia Sergio Minelli e Mattia Cellini. Inoltre, la squadra U14 maschile si è qualificata con gli atleti Nicolò Barberini, Giuseppe Cosco, Edoardo Fiorini, Nicolò Mastalia, Daniel Roccaforte, Paolo Biavati, Mattia Sergio Minelli e Mattia Cellini per le semifinali del Campionato italiano a squadre e affronterà il Magic Padel Roma in un’emozionante sfida in programma sabato 16 dicembre alle 11 al Padel Arena Perugia.

“Il club – concludono da Padel Arena Perugia – si congratula tutti i suoi atleti per i risultati straordinari ottenuti e ringrazia il pubblico e gli sponsor, per il sostegno continuo, e guarda con fiducia al futuro, determinato a mantenere gli alti standard di eccellenza e a continuare a promuovere lo sport del padel a livello giovanile.