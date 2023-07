Padel Arena Perugia ospita la prima Coppa Belardinelli

La Federazione italiana tennis e padel ha scelto il Padel Arena Perugia per ospitare la prima edizione della Coppa Belardinelli dedicata al padel. La Coppa Belardinelli è un importantissimo tassello nel mondo tennistico, tra le manifestazioni più importanti per il settore giovanile e per la formazione degli atleti e oggi questa versione padel scrive una nuova pagina nella storia di questo giovane sport e offre importanti opportunità agli atleti. La manifestazione si terrà da sabato 29 luglio a venerdì 4 agosto: il primo giorno ci sarà la cerimonia di apertura dalle 18.30, l’ultimo giorno le premiazioni e la cerimonia di chiusura. “Una coppa che fa crescere – commentano da Padel Arena Perugia –, ed è molto più di una semplice competizione, un evento che raccoglie e unisce le rappresentative regionali di tutta Italia”.

Saranno infatti tantissimi i giovani padelisti che si riuniranno in Umbria per mettersi in gioco e contribuire alla crescita del movimento giovanile del padel Italiano, con delle grandi sfide tra i migliori giocatori delle varie regioni d’Italia, che si contenderanno l’ambito podio.

Tra i convocati del team umbro, 4 i ragazzi agonisti under tesserati al Padel Arena Perugia: Matilde Minelli, Olivia Campanile, Mattia Sergio Minelli, Ettore Signorini.

“Un grande orgoglio – commenta il direttore del Padel Arena Perugia Luca Pellegrini – poter ospitare un evento di tale portata, per di più per la prima volta nella storia del padel nazionale! Siamo elettrizzati e già al lavoro per poter ospitare tutti gli atleti e le loro famiglie. Sarà una settimana intensa e di grande importanza per il settore giovanile: competizione, formazione e confronto in un unico grande torneo”.

Ancora una volta, una grande soddisfazione per il padel Umbro e “un’occasione per poter dimostrare – concludono da Padel Arena Perugia – il successo del club e la volontà di investire sui giovani talenti, per diventare una vera e propria accademia di riferimento in tutta la nazione”.