Padel, al via la terza edizione della Funky Cup: oltre 200 iscritti, 9 i circoli coinvolti

Il torneo prenderà il via il 4 ottobre, 42 le squadre in gara

Oltre duecento giocatori amatoriali iscritti, 42 le squadre al via per la terza edizione della Funky Cup, il primo torneo itinerante di padel che coinvolgerà 9 circoli della provincia di Perugia.

L'appuntamento si ripete da circa due anni, con edizioni invernali ed estive, e porta la firma della Funky Padel, una community di appassionati che conta circa 2000 giocatori di vario livello, e una pagina Facebook con oltre 1.200 like.

Funky Padel - spiegano i fondatori, Nicola Masiello e Luca Pagnotta (nella foto) - è l'evoluzione naturale del Funky Ski rider, un gruppo di amici appassionati di sci, con base a Perugia, che da anni organizza settimane bianche e uscite sulla neve. E dagli sci alla racchetta il passo è stato breve. "Il punto di partenza - sèiegano - è il Funky, che per noi significa divertimento, voglia di stare insieme e condividere una passione comune".

Una passione, quella per il padel, che a Perugia è letteralmente esplosa negli ultimi mesi e che il numero di partecipanti registrati dal torneo conferma. I circoli coinvolti in questa edizione sono Thunder Sport Center, Pro Padel, Assisi Padel, Super Padel, 3g Padel, Buenos Aires Padel, Magione Padel, Ventinella Padel

e Bastia Padel. "A loro - concludono - va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la fiducia che ci hanno accordato". Si comincia lunedì 4 ottobre.