Nuoto, successo per il camp con i campioni Ceccon e Martinenghi

Sono oltre cento e provengono da un po’ tutte le regioni d’Italia, dalla Sicilia al Veneto, i giovanissimi atleti, tra i 9 e i 18 anni d’età, che hanno deciso di partecipare alla prima edizione del Tvn Camp, organizzato a Gubbio dalla società sportiva TVN - Training Value Network.

Tre settimane, dal 20 agosto al 9 settembre, durante le quali questi giovani nuotatori hanno la grande opportunità di migliorare la propria tecnica, allenandosi sotto la supervisione di tecnici di esperienza internazionale, fianco a fianco a campioni di livello mondiale, quali Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, e nazionale come Martina Cenci. Ceccon è, infatti, campione del mondo nei 50 metri delfino e detentore del record del mondo dei 100 metri dorso; Martinenghi è vicecampione del mondo dei 100 metri rana; mentre Cenci è oro nei 200 metri dorso agli Assoluti invernali 2022. Tutti loro stanno svolgendo la preparazione a Gubbio, in vista della prossima stagione sportiva, con i loro allenatori e insieme ai ragazzi del TVN Camp. E sono proprio questi campioni a rappresentare il modello da seguire per i piccoli atleti giunti a Gubbio. “L’obiettivo per cui abbiamo dato vita a questa iniziativa – ha spiegato l’allenatore Simone Palombi, ideatore del progetto Training Value Network e del TVN Camp di Gubbio – è quello di trasferire ai ragazzi l’esperienza sportiva mia, del mio staff e dei grandi atleti che abbiamo invitato. E devo dire che sono settimane fantastiche e assolutamente positive. Ne abbiamo la riprova ogni giorno, vedendo gli occhi scintillanti dei ragazzi mentre nuotano con i loro campioni”. “C’è un entusiasmo incredibile intorno a Thomas – ha riportato anche l’allenatore di Ceccon, Alberto Burlina – ed è comprensibile. Ma sono rimasto stupito dalla curiosità che questi giovani hanno anche per gli aspetti tecnici. Sono affamati di sapere”. “Mi piace un sacco – ha commentato poi Martina Cenci – vedere i bambini che interagiscono con questi grandi campioni da cui possono apprendere tanto, non solo a livello sportivo ma anche umano”. Durante il periodo di soggiorno a Gubbio, i ragazzi alloggiati all’Hub hotel si allenano quotidianamente nella piscina comunale, ma hanno anche l’occasione di visitare e conoscere la città. Non sono perciò mancate, per loro, per i tecnici e per i campioni che li accompagnano, escursioni alla scoperta del territorio e ovviamente degustazioni di prodotti tipici quali la crescia. Durante questi eventi, c’è stato anche il tempo per omaggiare Ceccon della caratteristica Patente onoraria da matto consegnata al campione con una simpatica cerimonia, dopo tre giri intorno alla Fontana del Bargello. Il TVN Camp, quindi, oltre a svolgere un importante ruolo dal punto di vista sportivo e sociale, diviene così anche una straordinaria vetrina promozionale per Gubbio. “Questo evento – ha dichiarato Gabriele Damiani, assessore allo sport e al turismo del Comune di Gubbio – ha unito tutti i concetti che servono a una città turistica per crescere, partendo dagli eventi sportivi: passione, abnegazione e sacrificio quindi, ma anche promozione del territorio e delle specialità locali, con le imprese che hanno avuto un ruolo fondamentale. La strategia di unire sport e promozione turistica si sta dimostrando una formula vincente”. Per questo suo importante ruolo nella promozione della città, il TVN Camp ha ricevuto il sostegno di Brecce Rosse, Cantina Semonte, Vapoforno Allegrucci Alfredo, Kreativeroo, Park Hotel Ai Cappuccini, Grafox, Saci Professional, Cvr, Hub Hotel, Swim Outlet, Conad Superstore Gubbio, Ferratelle Shopping Gubbio, La Vera Crescia Di Gubbio, Centro Noleggi Martinelli, Università dei Sapori, Connesi, Confcommercio e Camera di Commercio dell’Umbria e Comune di Gubbio.