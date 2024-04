Nuoto, argento per la "cadetta" Erika Fancello agli Italiani di Riccione

Splende una stella perugina ai Criteria nazionali giovanili di nuoto che si sono recentemente disputati a Riccione. Erika Fancello, diciassette anni da compiere, si è aggiudicata, infatti, l'argento nella categoria Cadetti nei 50 rana.

La nuotatrice della Libertas Rari Nantes di Perugia ha fermato il cronometro a 31.08, a 5 centesimi dalla vincitrice. All'appuntamento, è in corso fino al 10 aprile, Erika ha gareggiato, tra venerdì 5 e sabato 6, anche nei 100 rana e nei 50 stile libero, per arrivare, domenica 7, alla medaglia d'argento. Un importante risultato, quello fatto registrare nell'appuntamento riccionese, che aggiungono prestigio al panorama dello sport umbro e non solo.