Nuoto, a Gubbio entra in "vasca" la Training Value Network

Si chiama Tvn, sigla che sta per Training Value Network, la nuova realtà sportiva con sede a Gubbio presentata sabato 4 febbraio a Palazzo Pretorio, in sala consiliare. La Tvn ha già creato una fitta rete di atleti attiva in tutta la provincia di Perugia con l’obiettivo di ripetere anche sul territorio umbro, e su quello eugubino in particolare, i grandi risultati conseguiti dal 2011 su scala nazionale e non solo. A spiegare il progetto, in una sala che ha ospitato anche i ragazzi e le ragazze che già si allenano sotto questa sigla alla Piscina comunale di Gubbio, c’erano Simone Palombi, ideatore del progetto TVN, insieme al sindaco di Gubbio Filippo Stirati, all’assessore allo sport del Comune di Gubbio Gabriele Damiani e al presidente della Federazione italiana nuoto Umbria Mario Provvidenza.

“Le idee e i valori che hanno contraddistinto sin dalla nascita, a Roma, la nostra società – ha spiegato Palombi –, uniti all’esperienza nazionale e internazionale maturata in questi anni, saranno i pilastri per questa nuova ed entusiasmante avventura che sarà totalmente radicata nel territorio umbro, più specificatamente nella città di Gubbio”. Qualità della vita, impiantistica e facilities, connettività con atenei di alto profilo e con il tessuto produttivo del territorio le caratteristiche che hanno consentito a Tvn di mettere base a Gubbio: “Un’opportunità per tutti i ragazzi del territorio, che potranno così allenarsi nella propria regione e magari divenire, con il tempo, attrazione per coloro che vivono altrove”.

Ideatore di Tvn-Network, allenatore da oltre vent’anni, insignito della Palma d’oro Coni al merito tecnico 2022, Palombi ha illustrato gli obiettivi per i mesi e per gli anni a venire: “Tvn ha in animo di sviluppare a Gubbio un progetto che si propone di incentivare lo sviluppo dell’attività natatoria in conformità ai propri fini istituzionali con la promozione del territorio comunale. L’idea è quella di proporre nel periodo estivo e, in particolare, nel mese di agosto e settembre, tre clinic di specializzazione della tecnica natatoria della durata di una settimana ciascuno a favore di ragazzi di età media tra i 13 ed i 15 anni: l’altissima professionalità dei docenti, l’utilizzo di un marchio di chiara fama nel settore del nuoto e la partecipazione di un atleta di grande valore, accompagnato dal proprio coach, che svolgerà gli allenamenti accanto ai ragazzi, crediamo possano costituire garanzia di pieno successo dell’iniziativa”.

L’amministrazione comunale ha salutato con grande interesse questo progetto: “Si tratta – ha spiegato l’assessore Damiani – di un’iniziativa che permetterà di accogliere sul territorio comunale centinaia di giovani atleti nonché i genitori che, verosimilmente, seguiranno i propri figli e che a Gubbio potranno concedersi un soggiorno piacevole, in un territorio accogliente e ricco di storia e cultura. La città è pronta a raccogliere questa rinnovata sfida per garantire manifestazioni di alto livello e un’accoglienza altrettanto di qualità. Il connubio tra grandi eventi sportivi e turismo è per noi da tempo vincente: siamo convinti che lo sport, con i suoi valori e la sua capacità naturale di includere, aggregare e attrarre, contribuisca allo tesso tempo alla formazione di giovani generazioni e alla promozione di una città che vuole diversificare la propria offerta turistica”.

In chiusura di conferenza stampa il sindaco ha spiegato come “Gubbio, dopo le difficoltà dei lunghissimi mesi pandemia, torna ad essere grande protagonista nell’ambito degli eventi sportivi di alto livello: grazie a strutture di eccellenza come la Piscina comunale, il Circolo Tennis e diverse altre, e grazie alla capacità di accoglienza che contraddistingue la città, sono migliaia gli atleti e i loro accompagnatori che negli ultimi mesi sono arrivati a Gubbio. Vogliamo fortemente mantenere questo trend e, anzi, rafforzarlo. Auguro perciò a alla società e ai ragazzi che ne fanno parte un grande in bocca al lupo, nella certezza che le strutture della nostra città, ma anche la sua storia e la sua bellezza, sapranno fare da cornice a tutti gli eventi importanti che verranno”.