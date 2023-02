Motorsport, GalAci premia i migliori piloti umbri

E' stata scelta Spello per ospitare il GalAcui sport, evento organizzato dall’Automobile club di Perugia insieme alla Delegazione regionale Aci Sport Umbria. Così, giovedì 16 febbraio, nel Palazzo Comunale della città sono stati consegnati riconoscimenti ai protagonisti del motorsport che si sono distinti nel XXXIII Campionato regionale automobilistico e ricordate alcune personalità eccellenti del motorsport umbro. Tra queste, salutato con un grande applauso dalla platea, ha fatto ‘un’incursione’ il team manager di Alfa Romeo in F1, Alessandro Alunni Bravi, in collegamento da Hinwill (Svizzera). All’evento, nella suggestiva Sala dell’Editto, erano presenti Ruggero Campi, presidente di Automobile Club Perugia, Federico Giulivi, fiduciario regionale Aci sport, Moreno Landrini, sindaco di Spello e, per l’Autodromo Mario Umberto Borzacchini di Magione (Amub), che festeggia nel 2023 i 50 anni di attività, il suo presidente Francesca Pasquino e l’amministratore delegato Roberto Papini.

Premiati, dunque, i vincitori delle diverse specialità: per la Velocità circuito auto moderne, i piloti Mirco Paletta, Federico Antonelli e Michele Parretta; per la Velocità in salita auto moderne, Riccardo Trippini di Baschi, Marco Paletta e la perugina Deborah Broccolini; per la Velocità in circuito auto storiche, il tuderte Rolando Bordacchini, Angelo De Angelis e Gianluigi Carelli; per la Coppa dame Velocità in circuito, la ‘figlia d’arte’ Martina Rossetti; per la Coppa dame Velocità in salita ancora la Broccolini; per l’Under 25 Velocità in circuito, ancora la Rossetti e per l’Under 25 Velocità in salita, Filippo Ferretti. Per il Rally, premiati il campione regionale Francesco Fanari (ha ritirato il premio la madre) ed ex aequo Giorgio Sisani, Fernando Minelli e Paolo Minelli, mentre come scuderia vincente la Pascucci Racing Team Asd, realtà con base a Orvieto. Quest’anno l’Automobile Club Perugia ha scelto di valorizzare anche il ruolo dei preparatori tecnici, con una premiazione speciale alla carriera di Alvaro Santilli, Corrado Canneori, Fausto Bellezza e Lallo Giuliani. Premi speciali anche a Motor Style Academy, Registro Formula 850, Circolo Auto Storiche Paolo Piantini, Scuderia Città di Gubbio, Scuderia Speed Motor, Team Cipierre, Scuderia Todi Corse, Team Racing Gubbio e P&G Racing. Un particolare tributo è andato poi all’Associazione dei Cronometristi Perugia Timing, Equicon e Geometria dell’Auto per i prestigiosi risultati tecnico organizzativi conseguiti nella stagione agonistica 2022 e ad Amub.

“La stagione 2022 si è rivelata di alto livello e impreziosita da numerosi eventi motoristici, anche nuovi” – ha raccontato Campi. Altra novità annunciata del presidente dell’Aci Perugia è l’istituzione di un concorso annuale che coinvolgerà i Comuni dell’Umbria, a partire dal 2023, premiando quello che si sarà distinto per iniziative legate ai temi della sicurezza ed educazione stradale, nonché della mobilità. “Ringrazio l’Automobile club di Perugia – ha commentato Landrini – con cui abbiamo collaborato per portare corsi di guida sicura nelle scuole della città e con cui continueremo a lavorare per attività di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, un impegno che porto avanti anche come consigliere provinciale”. Landrini ha sottolineato che “accogliere Il Galaci Sport nel palazzo Comunale è stato un piacere e un onore, così come veder premiato il concittadino Fanari quale campione regionale di Rally”. Giulivi, infine, ha ricordato che il Rally è stata una novità introdotta l’anno scorso dopo diversi anni di assenza e quindi “siamo maggiormente orgogliosi di averla ritrovata, proposta e mantenuta. Ora, pian piano, guarderemo al futuro del motorsport e quindi ai bambini, implementando il settore karting”.