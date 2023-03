Medio fondo del Quasar, tutti in sella per la terza edizione della gara

Torna l’appuntamento con il ciclismo al Quasar Village che domenica 12 marzo ospiterà la terza edizione della ‘Medio fondo del Quasar’, evento pensato non solo per gli amanti del ‘pedalare lento’ ma anche per i ciclisti più competitivi e difatti rappresenta anche la prima tappa del circuito ‘Terre d’Etruria’.

Organizzata da Grifo Bike Perugia, la medio fondo del Quasar prevede due percorsi con partenza da e arrivo al centro commerciale di Ellera di Corciano, il primo di 91 e il secondo di 60 chilometri, che attraversano territori unici e paesaggi incantevoli tra colline e tratti di pianura lungo il lago Trasimeno.Una cicloturistica da un lato, dunque, ma anche una entusiasmante gara con un tratto cronometrato in salita, tra Sant’Andrea di Sorbello e Preggio. Previsti, poi, due ristori, uno a Castel Rigone e l’altro a Mugnano, località famosa per i muri dipinti. Lungo il tragitto, a rifocillare i partecipanti con prelibatezze tradizionali locali ci penseranno i volontari della Pro Loco Castel Rigone e della Pro Loco Mugnano, mentre al termine della gara ci sarà un pranzo organizzato in collaborazione con Spazio Conad, composto da un primo, un secondo, un contorno e una bibita. I partecipanti, inoltre, potranno usufruire di trattamenti gratuiti pre e post gara a cura di Quasar Fisio Medical e Fisiosalus.

La manifestazione è aperta anche alle E-bike, a testimonianza di una tendenza sempre più green del Quasar Village che intende sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale, oltre che su una mobilità sostenibile e inclusiva. Nella struttura di PAC 2000A Conad, infatti, oltre ai 2200 posti auto, vi sono stazioni di ricarica per gli smartphone, le biciclette e le carrozzine elettriche.



Le iscrizioni si possono effettuare sia on line, entro le 12 di sabato 11 marzo su Icron (www.icron.it/newgo/#/evento/20232563), sia in loco, fino al sabato dalle 15 alle 18. Il costo è di 20 euro e sale a 25 euro se l’iscrizione viene effettuata la domenica mattina. In questo caso si potrà fare solo in loco dalle 7 alle 8.20. I pacchi gara, che comprendono il buono per il pranzo e per la colazione pre-evento, saranno consegnati il sabato dalle 15 alle 18 e i primi 500 iscritti riceveranno anche un gadget tecnico. Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e le prime dieci società. Per tutte le informazioni: Asd Grifo Bike Perugia (Francesco De Luca, 347.5404746; Lucio Righi, 333.9065742, e-mail: info@grifobike.it).



La Medio fondo del Quasar è anche prevenzione della salute: domenica 12 marzo, infatti, sarà possibile effettuare gratuitamente lo screening ecografico dell’aneurisma dell’aorta addominale, dalle 10 alle 12, grazie alla presenza di medici e del Corpo delle infermiere volontarie del Comitato regionale Umbria e del Comitato di Corciano della Croce Rossa italiana. Il camper della Cri sarà presente anche mercoledì 8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, quando le infermiere saranno a disposizione di tutte le donne, dalle 15 alle 19.30, per misurazioni di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, glicemia, colesterolo e trigliceridi, sempre gratuitamente; chi si sottoporrà agli screening, inoltre, riceverà un omaggio floreale. Ci sarà anche un momento dedicato alle dimostrazioni delle manovre salvavita, dalle 17 alle 18.30 in galleria, in entrambe le giornate.