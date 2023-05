LA PROTAGONISTA Matilde Minelli porta il Padel umbro ai vertici europei: vittoria al torneo U14 in Olanda

Matilde Minelli porta il movimento del Padel umbro ai vertici europei della specialità. La under 14 - gualdese ma gioca per il circolo perugino Arena Padel - in coppia con la toscana Giraldi (Padel Empoli) ha trionfato nella categoria U14 Femminile nella la seconda tappa olandese del FIP Promises, il Circuito della Federazione Internazionale di Padel, che si è svolta sabato 27 e domenica 28 maggio, a Zeist, presso il Zeister Tennis & Padel Club SHOT. In campo le Categorie Under 14-16-18, sia maschile che femminile. I giovani partecipanti venivano da ogni parte d’Europa. Battendo la coppia Moens-Vereertbrugghen dal Belgio, dopo un sudato terzo set e portando a casa 2000 punti (per la classifica generale) e tanta soddisfazione. Matilde è seguita nella sua crescita tecnica dal coach Fabricio Cattaneo è di grande stima e fiducia e rappresenta un elemento chiave nella crescita sportiva dell’atleta.

“Questa vittoria – commentano da Padel Arena Perugia – rappresenta un segnale della crescita del movimento giovanile del padel in Italia: proseguendo di questo passo, nei prossimi anni il gap con le grandi potenze si ridurrà sensibilmente. Continuando il lavoro di sacrificio e tenacia, unitamente all’aiuto e alla professionalità dei Maestri che seguiranno quotidianamente i nostri giovani, si prospetteranno anni di grande successo per il percorso sportivo delle nostre Atlete. Una grande soddisfazione per il Padel Umbro”.