Mondiale di karate, a Marsciano il raduno degli atleti italiani: 100 sono umbri

La marcia di avvicinamento al mondiale di karate goju ryu degli atleti italiani è iniziata. Come da programma, domenica 28 agosto , al palasport Pippi-Tiberi di Marsciano, si è tenuto il raduno dei 200 atleti provenienti da tutta Italia. Dopo la consegna delle divise, i coach del team Italia, ciascuno per la specialità della propria categoria maschile e femminile,hanno avviato i primi allenamenti. Con il saluto della dirigenza e dei coach delle rispettive società di appartenenza degli atleti è seguito il meeting per la pianificazione dei preparativi in visione degli incontri al Palapaternesi di Foligno. Dei duecento atleti italiani, un centinaio sono umbri: Ilaria Pascucci, Samuele Rossito, Tommaso Bertolini, Thomas Perini, Leonardo Brachini, Giovanni Sargeni, Alessandro Cappello, Gabriele Galluppi, Mattia Regnicoli,Alessandro Perini, Francesco Mollo, Alyssa Gambini, Eleonora Sordini, Elisa Tentelli, Marta Ciabatta, Manuela Patacca, Lorenzo Vescovo, Mattia Cannoni, Giulia Rossetti, tutti dell’Accademia Kgr dei maestri ndrea Nardoni e Michele Biscotti.



E ancora Angelica Trevisan, Manuel Fiorucci, Leonardo Suvieri, Matteo Cianchetti, Lucia Coata, Aline Coullon della Cus Perugia Karate, dei maestri Andrea Arena e Diego Elisi. Quindi, Mattia Pecci, Alessandro Rudyshyn, Giada Elisei, Adele Proietti, Marianna Vitali, Chanel Ronca, Antonio Gabriel Selarau, Matteo

Daminai, Luca Dornescu, Francesco Tardioli, Tommaso Scarponi, Manuel Panunzi, Simone Cipiciani dell'Epyca del maestro Simone Cipiciani.



Anita Pazzaglia, Jacopo Giuliani, Alessandro Crasti, Ettore Mostarda, Sonila Pacani, Sofia Sarais, Sofia Bartolini, Flacìvia Ministro,

Ludovica D’Angelo, Ginevra Grilli Proietti, Giada Giammari sono atleti della Fitness di Terni, del maestro Fabrizio Pazzaglia. Riccardo Pierbattistoni, Martina Penna, Samuele D’Amato, Tommaso Romano, Nicolò Belullo, Lorenzo Torti, Leonard Dan, Nicholas Martellini, Matteo Broglioni della Foligno Karate Club del el maestro Enrico Spigarelli.



Vengono dalla Hagakure Karate del maestro Rossano Rubicondi, Stefano Pericolini , Filippo Angeloni, Filippo Bocchini, Maia Epifani, Agnese Forte , Luca Merlini e Daniele Alunni Ciubini, Alessandro Antonini, Matteo Budelli, Rossano Rubicondi, Rachele Bocchini, Giada Brunelli, Caterina Antonini, Aurora Concarella, Sofia Marino, Ilaria Rellini, Miriam Bartoccini, Sofia Crispolti, Riccardo Serafini, Giuseppe Volpi, Filippo rubicondi, Nicolò Valentini, Alex Lepanto,

Samuele Rufini, Tommaso Lucarelli, Wissam Kharbach, Luca Riccio, Matteo Saviani , Simone Colombi, Angelo Livi, GelioPannaioli, Vittoria Proietti, Arianna Cimone, Asia Pergolesi, Aurora Pergolesi, Daniela Merlini. Giovanni Cardinali, Lorenza Fiorucci, Costanza Migni provengono dalla Naha - Te

Karate Goju Ryu Italia del maestro Valentino Nencetti;



Gresta Sofia della Oam Umbria, del maestro Alfredo Principato, Francesco Rossi, Luigi Gigante della Polisportiva Ternana, del maestro Luigi Gigante. ;

E, infine, Stefano Romano, Diego Brizi, Simone Brunetti, Luca Antognozzi, Andrea Marcucci, Emanuele De Simone, Roberto Belelli, Valentina Fiorelli,

Alessandra Guazzaroni, Veronica Fiorelli della SS Guazzaroni del maestro Gianluca Guazzaroni .

Il campionato mondiale è in programma dall'8 all'11 settembre.