Karate, bronzo per il perugino Emanuel Romagnoli ai campionati italiani Fijlkam

Medaglia di Bronzo ai campionati italiani Fijlkam di Karate Categoria Junior. A conquistarla l'atleta perugino Emanuel Romagnoli, allenato dal maestro Giovanni Maurizi in una gara con 83 atleti. Una gara magistrale dell’ atleta umbro che ha siperato I primi 4 incontri con delle prestazioni eccellenti, perdendo la semifinale con l’atleta della Nazionale Italiana Di Rubba Luigi, per poi vincere la finale per il bronzo con il punteggio altissimo.

L’abbraccio tra l’atleta e il maestro dimostra la soddisfazione del grandissimo risultato ottenuto dopo tante ore trascorse in palestra. Dopo un giorno di riposo, domenica si ritorna agli allenamenti per l’Open d’Italia in programma il 14 aprile a Riccione.