Karate, bronzo nella Youth League per Emanuel Romagnoli

Medaglia di bronzo alla Youth League “Coppa del mondo giovanile” di karate, categoria cadetti dell’atleta Emanuel Romagnoli, allenato dal maestro Giovanni Maurizi, in una gara con 94 atleti provenienti da tutto il mondo.

Gara magistrale dell’atleta umbro che ha superato i 3 turni con delle bellissime prestazioni, staccando al terzo turno di 0,5 decimi l’atleta slovacco Muller, numero 2 del ranking mondiale. Nella finale per il bronzo ha battuto il fortissimo atleta italiano Oscar Moretti

E dopo la festa, già oggi, martedì 2 maggio, si ritorna in palestra in vista delle nuove gare, in particolare l’Open d’ Austria che si svolgerà a giugno a Salisburgo.