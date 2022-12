Classifica serie A1 di tennis, lo Junior Tc di Perugia vince ancora e conquista la salvezza per il terzo anno consecutivo

Missione compiuta. Anche nel 2023 lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance giocherà in serie A1, massimo campionato nazionale a squadre. Lo farà per il terzo anno consecutivo, grazie alla salvezza centrata in casa del New Tennis Torre del Greco nel playout di ritorno. Dopo la netta affermazione per 6-0 nella sfida di andata in via XX settembre, bastava un successo ai gialloblù per tagliare il traguardo. Ed a mettere a segno la vittoria decisiva ci ha pensato Tomas Gerini, abile a superare Antonio Marigliano. Ininfluenti, di conseguenza, tutti gli altri incontri in programma.

Una grande soddisfazione per il team capitanato da Roberto Tarpani, al settimo cielo come i suoi colleghi Maestri Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana: “Complimenti ai ragazzi, che hanno lottato alla grande in ogni sfida centrando un risultato importante. Rimanere in A1 è straordinario per il club e fa felici anche i nostri associati. Abbiamo fatto un buon percorso in un girone tostissimo e molto equilibrato, dove incredibile ma vero, con 7 punti ci siamo ritrovati al quarto posto… Ma poco importa, la cosa fondamentale è aver portato a casa il risultato e ne siamo felicissimi”. La formazione dello Junior è composta da: Francesco Passaro, Skander Mansouri, Gian Marco Moroni, Kyrian Jacquet, Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Gilberto Casucci, Tomislav Brkic, Federico Cecconi, Davide Natazzi, Emanuel Fiorentini.

New Tennis Torre del Greco - Junior Tennis Perugia M Plus Performance 0-1

Singolari - Tomas Gerini b. Antonio Marigliano 62 64