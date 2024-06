Ju Jitsu, un perugino sul tetto d'Europa: Andrea Calzoni vince la medaglia d'oro

Andrea Calzoni è di nuovo sul tetto d’Europa.Il ventiseienne perugino, in forza alla “Invictus Ju Jitsu Academy”, ha sbaragliato con autorevolezza il lotto degli avversari ai recenti Campionati Europei Adults, organizzati dalla Ju Jitsu European Union presso lo Spotrzentrum Schurenkamp di Gelsenkirchen, in Germania. Alla manifestazione hanno aderito circa 30 nazioni per un totale di oltre 500 atleti.

Un mix di forza fisica, tecnica e fantasia hanno permesso all’Azzurro di dominare la categoria 62 kg.-specialità Fighting System.

Calzoni iniziava il suo cammino contrapposto subito al primo turno al forte belga Louis Cloots che superava prima del limite, per manifesta superiorità tecnica (“Full Ippon”).

Nel prosieguo incontrava ai quarti l’atleta francese Simon Jules, battendolo in un finale al cardiopalma, con un preciso yoko-geri (calcio laterale) portato a 4 secondi dal termine dell’incontro.

Approdato in semifinale, si trovava di fronte un avversario durissimo: lo svedese Oscar Jaskari, il quale nell’incontro precedente aveva eliminato il campione del mondo in carica, l’ukraino Mochulskyi.

Un inarrestabile Andrea, in una delle sue giornate migliori, metteva in mostra un repertorio tecnico di alta scuola, strapazzando lo scandinavo e vincendo per 18-6.

Nella finale per il primo posto Andrea se la doveva vedere con il roccioso avversario danese Rassi Tellund; dagli spalti la delegazione azzurra non faceva mancare il suo rumoroso incitamento.

L’incontro, considerato tra i più belli, intensi ed emozionanti di tutta la competizione, vedeva Andrea partire in quarta, con rapide combinazioni che raggiungevano ripetutamente il nordico, mentre nella fase di lotta corpo a corpo l’Azzurro eseguiva una tecnica di atterramento con grande esplosività, immobilizzando poi l’avversario a terra. La vittoria era sua, prima del limite, ancora per “Full Ippon”

Calzoni era campione europeo per la quinta volta, conquistando il titolo nell’arco degli anni in ben tre diverse classi d’età: Under 18 nel 2012 e nel 2014, nel 2015 (a soli 17 anni) addirittura nella Adults e Under 21 nel 2017. Nel Palmares del perugino sono presenti anche un oro al Mondiale U21 (2015), un argento a squadre ai Mondiali U21 (2016), uno agli Europei 2018, un bronzo al Campionato Mondiale ad Abu Dhabi (Uae) nel 2019 e all’Europeo nel 2022 a Nahariya (Israel).

Nella stessa giornata di gara, un’altra atleta della Invictus, Gaia Sandri, 19 anni, vicecampionessa Europea U21 e plurimedagliata, nella categoria 48 kg., sfiorava il podio perdendo la finale bronzo. Sicuramente si riscatterà in futuro.

Grande la soddisfazione della delegazione “Invictus”, presente all’evento: il direttore tecnico Team Italia Paolo Palma, all’angolo di Calzoni, il Segretario del team Italia F.I.J.J. ,nonché padre del Campione e Presidente della società perugina Raffaele Calzoni.

Al rientro in Italia, la medaglia d’oro di Andrea, campione europeo 2024, è stata festeggiata sul tatami del Dojo Invictus, presso il PalaBarton, presenti tutti gli atleti, a partire dai più piccoli, tanti amici e genitori.

In rappresentanza del Comune di Perugia sono venuti a portare il loro saluto il Sindaco Andrea Romizi, l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli, l’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano e il Consigliere Comunale Massimo Pici, amico storico di Invictus ASD, i quali hanno consegnato al neolaureato Campione Europeo un trofeo con un magnifico grifo dorato. Ora per Andrea Calzoni, il prossimo appuntamento di rilievo sarà il Campionato Mondiale, previsto a Creta a fine ottobre.