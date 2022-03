Ju jitsu, agli Europei due "stelle" della Ivictus di Perugia

Ottime notizie in casa Invictus, in vista degli imminenti campionati europei giovanili di ju jitsu in programma a Creta, dall'1 al 3 aprile 2022.

Due atleti della società perugina sono stati, infatti, convocati nel Team Italia e parteciperanno alla prestigiosa competizione. Questa mattina, la delegazione Invictus - con i maestri Paolo Palma e Raffaele Calzoni, i quali nel Team Italia rivestono i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e segretario - hanno preso il volo per raggiungere Creta. A rappresentare il tricolore saranno Riccardo Brunori, classe Under 18, cat. 81 chili., argento in Coppa Italia, primo nel Ranking, che combatterà nella doppia specialità. Anche se esordiente è dotato di ottime qualità atletiche e darà il massimo per arrivare in fondo alla competizione.

Gaia Sandri, classe U21, cat. 48 chili, cvce campionessa mondiale 2021 e plurimedagliata a livello nazionale, affronterà le avversarie nella specialità Fighting System; Gaia è atleta di valore ed esperienza e punterà sicuramente al podio.