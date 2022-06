Il Grande Tennis a Perugia, prima giornata di incontri sui campi di terra rossa: sorteggiato il tabellone. Grande attesa per il campioncino Luca Nardi

o spettacolo è iniziato. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia sono cominciati gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, primo ATP Challenger 125 della storia dell’Umbria. Tanti gli azzurri presenti al torneo organizzato da MEF Tennis Events tra qualificazioni e tabellone principale.

IL TABELLONE PRINCIPALE

Nardi pronto a battagliare – Tra i più attesi Luca Nardi, che al primo turno del main draw se la vedrà con Gianluca Mager in un interessante derby tricolore. Nelle ultime settimane il diciottenne di Pesaro ha vissuto, Forlì a parte, una serie di emozionanti prime volte tra Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico e Roland Garros: “Sono felice di essere di nuovo a Perugia due anni dopo la prima volta, quando nel torneo del circuito che organizzò MEF Tennis Events dopo il lockdown giocai due ottime partite. Non dimenticherò mai quella finita alle 2 di notte sul Centrale contro Pablo Andujar. Spero di far divertire anche quest’anno il pubblico. Come arrivo a questo appuntamento? Fisicamente mi sento bene, mi sono allenato intensamente negli ultimi giorni. Non voglio mettermi pressione ma sono fiducioso”. E di pressione il giovane talento marchigiano deve affrontarne tanta già da qualche stagione: “Io sono serenissimo, lascio parlare gli altri. Il mio compito è entrare in campo e dare ogni volta il massimo. Parigi? È stato bellissimo. L’anno scorso giocando il Roland Garros Junior ho pensato che mi sarebbe piaciuto tornare dopo dodici mesi per il torneo dei grandi: è stata una bella sensazione. Peccato perché avrei potuto superare le qualificazioni, ma sarà per la prossima volta”.

Gli incroci del tabellone – Non un gran sorteggio per Marco Cecchinato, che debutterà contro il campione in carica, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre Giulio Zeppieri affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan (semifinalista a Perugia nel 2019). Interessante la sfida tra Flavio Cobolli e il kazako Timofey Skatov, ex numero 1 del mondo under 18, così come quella tra Matteo Arnaldi e la seconda testa di serie del tabellone, lo spagnolo Jaume Munar. Alessandro Giannessi giocherà contro il bosniaco Nerman Fatic, Franco Agamenone contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena e Luca Potenza contro lo svedese Elias Ymer. Gli altri azzurri, compreso l’idolo di casa Francesco Passaro, scopriranno il rispettivo avversario una volta terminate le qualificazioni. L’ex numero 12 ATP, il croato Borna Coric, esordirà contro il peruviano Juan Pablo Varillas.

I primi incontri – Buona la prima in qualificazioni per Luciano Darderi, che in uno dei derby italiani del tabellone cadetto si è sbarazzato della wild card Massimo Giunta con lo score di 6-3 6-0: “Mi trovo a mio agio su questi campi, la palla viaggia, sono contento di come ho giocato contro un ragazzo che può crescere bene. È un periodo importante per me, sto lavorando per migliorare mentalmente e dal punto di vista atletico: voglio iniziare a giocare regolarmente gli Slam”. Avanti anche Giovanni Fonio, Raul Brancaccio e Filippo Baldi.

I risultati di domenica 5 giugno

Primo turno qualificazioni

Maximilian Marterer b. Arjun Kadhe 6-3 6-2

Luciano Darderi b. Massimo Giunta 6-3 6-0

Giovanni Fonio b. Michael Geerts 6-3 3-6 7-5

Raul Brancaccio b. Riccardo Balzerani 6-3 7-6(4)

Nicolas Barrientos b. Gabriele Piraino 7-5 6-3

Andrey Chepelev b. Ernests Gulbis 7-6(6) 4-0 rit.

Filippo Baldi b. Daniele Capecchi 6-2 6-4

Oscar Jose Gutierrez b. Cristian Campese 6-3 6-2

Cristian Rodriguez b. Simone Roncalli 6-1 6-2

Elliot Benchetrit b. Pawel Cias 6-4 7-5