In moto per ricordare Fausto Vinto, l'operaio di Umbra Acque morto sul lavoro

Fausto Vinti morì schiacciato da una parete del magazzino di Umbra Acque. Stava iniziando il turno di lavoro, era reperibile quella domenica, mentre usciva dal magazzino con il camion sul quale era stato caricato un escavatore, la parete gli era crollata addosso, uccidendolo sul colpo. Per ricordarlo, in onore alla sua passione per le due ruote e l'enduro, il Motorclub Motorpoint gli ha dedicato una tappa del Trofeo Italia Uisp. Il memorial Fausto Vinti si svolgerà il 5 marzo, l'appuntamento è a Resina. Per le iscrizioni c'è tempo fino a domani 2 marzo (www.uisp.it/umbria/motociclismo). La prova è valida come prima prova del Trofeo Unbria/Emilia Romagna.