IL PERSONAGGIO Il tennista perugino Francesco Passaro vince ed entra nel tabellone degli Internazionali d'Italia: che impresa!

Straordinario risultato del tennista perugino Francesco Passaro che ha vinto le Pre Qualifiche per Roma 2022 (i mitici internazionali del Foro Italico) battendo Giovanni Fonio per 64 63 sul campo Pietrangeli. Una vittoria non scontata ma che permetterà al tennista perugino di accedere al tabellone principale degli Internazionali confrontandosi contro i migliori 60 giocatori al mondo. Passaro aveva già impressionato ad inizio dell'anno per la grande crescita fisica e tecnica tanto da conquistare la finale del challenger di Sanremo dopo aver stracciato tutti giocatori meglio classificati e perdendo al terzo set contro Rune, altro ventenne considerato tra i migliori del mondo.

La partecipazione agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico sarà per Francesco anche il debutto ufficiale non solo ad un Master 1000 ma ad un torneo dell'Atp tour con montepremi sopra i 125mila euro. Certamente per il tennista umbro una grande occasione - non solo economica - per entrare nel giro che conta. Ora bisognerà aspettare il sorteggio del tabellone ufficiale per capire chi affronterà al primo turno: ma questo conta poco perchè tutti i giocatori iscritti rappresentano una sfida storica per Passaro che è il giocatore con la classifica più bassa navigando intorno alla 300esima posizione mondiale dell'Atp. Speriamo, ma il talento e il fisico ci sono, di aver finalmente un erede del grande Cancellotti che arrivò fino alla 21esima posizione della classifica internazionale portando a casa, sulla terra rossa, due tornei Atp su sei finali disputate e arrivando al Roland Garros agli ottavi di finale nel 1984-85.