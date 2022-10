IL PERSONAGGIO Alessio Latini, l'ironman di Città della Pieve che conquista un posto ai mondiali

A Jesolo Alessio Latini conquista la slot per il mondiale Ironman 2023 che si svolgerà in Finlandia.

Tra gli atleti classificati al World Championship Ironman 70.3 Finlandia dell’agosto 2023 c'è anche il pievese Alessio Latini- “Un risultato straordinario - come lui stesso ha commentato - raggiunto grazie ad anni di grandi sacrifici e indistruttibile perseveranza e dedizione, per un'esperienza che coniuga resistenza fisica e mentale ai massimi livelli. Non ho mollato mai. Questo è il risultato".

E a nome dell’intera città arriva l’incoraggiamento dell’Amministrazione comunale per questa ardua impresa: “Facciamo tutti il tifo per te”.