Grifonissima, si torna a correre. Appuntamento l'8 maggio ma solo per tesserati

L'edizione numero 41 si svolgerà l'8 maggio. Come per il 2021, la manifestazione sarà riservata esclusivamente agli atleti tesserati. Una scelta, sofferta, ma ancora necessaria e legata al contenimento del covid.

Protocollo Fidal, valido anche per giudici di gara e personale del'organzzazione, ma non ci sarà però un limite alle iscrizioni per cui gli organizzatori ipotizzano una partecipazione di circa 700-800 atleti sia FIdal che iscritti a società affiliate ad enti di promozione sportiva.

E sarà ancora una volta una corsa solidale. Sarà, infatti, possibile iscriversi con una formula charuty, donando 3 dei 15 euro della partecipazione, ad Avanti Tutta. Per ogni biglietto, l'organizzazione raddoppierà con altri 3 euro.

Alla società con più partecipanti andrà il trofeo dedicato a Leonardo Cenci, fondatore della Onlus.

Grifonissima 2022 sarà valida anche per la disputa del 18esimo Criterium Nazionale Centri Universitari Sportivi, per il 17esimo Criterium Nazionale dipendenti UniCredit, Trofeo Luca Rosi, e per il nono Criterium nazionale Giornalisti di corsa su strada.