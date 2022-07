Tennis, il perugino Passaro è un ragazzo "d'oro": ai Giochi del Mediterraneo trionfa anche nel singolo

Ha sofferto e lottato, alla fine è ancora oro per Francesco Passaro, il 21enne tennista dello Junior Perugia che a Oran, in Tunisia, ha difeso i colori della Nazionale ai Giochi del Mediterraneo.

Una spedizione tutta d'oro per l'allievo di Roberto Tarpani, suo coach allo Junior e capitano della squadra azzurra in questa fortunata edizione dei Giochi. Perché il tennis riporta a casa tre belle medaglie. I due ori di Passaro (220 della classifica Atp), in doppio con Matteo Arnaldi, e in singolare battendo al terzo (6-7 6-4 6-3) quel Lopez Montagud già battuto nell'atto conclusivo del torneo di doppio. Un argento anche dal singolo femminile, con Nuria Brancaccio sconfitta in finale, in un altro "derby" Italia- Spagna, Guiomar Maristany Zuleta, ma con una bella medaglia al collo per arricchire ulteriormente una bacheca da ricordare. E poi il bronzo delle ragazze, con la stessa Nuria in coppia con Aurora Zantedeschi. L'Algeria ha portato bene alle nostre racchette: in campo e in panchina la squadra ha dimostrato che ci sarà da divertirsi in futuro