Ginnastica artistica, finalissima Gold le allieve della Fortebraccio

Si sono svolti a Jesolo, dal 15 al 17 dicembre, i Campionati Italiani di Squadra Gold di ginnastica artistica femminile. Settimo posto per le allieve della Asd Us B.Fortebraccio.

Al Palazzo del Turismo, le atlete sono scese in campo gara venerdì mattina per la gara di qualifica della categoria Squadra Allieve Gold 3B. Obiettivo di giornata centrato, con la qualificazione come seconde nel girone A e accesso di diritto alla finalissima di domenica.

Purtroppo la squadra ha dovuto rinunciare alla prestazione dell’atleta più esperta, Rachele Paolantoni, che, reduce da un infortunio, si è nuovamente infortunata in fase di qualifica.

Carattere e precisione in finale, nonostante i punteggi di partenza non di valore massimo, le più piccole hanno saputo dare il meglio di loro e hanno condotto buone prestazioni agli attrezzi.

Plauso alla 2013 Caterina Bambini, fascia A2, che si è distinta tra le grandi: in una gara che vedeva gareggiare ginnaste di 4 fasce d’età diverse (A1, A2, A3, A4), ha conquistato il primo punteggio di tutta Italia al corpo libero e il secondo punteggio alla trave.

Una ottima prestazione complessiva delle ginnaste Rachele Paolantoni, Elisabetta Ungureanu, Linda Patiti, Francesca Falchetti Frescura, Caterina Bambini e Valentina Poltronieri accompagnate dai tecnici che le hanno accompagnate Fabio Angelelli, Silvia Marinelli, Alice Cipiciani.