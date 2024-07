Ginnastica, alla "Festa" di Rimini la Fontivegge Gryphus fa il pieno

Due ori, un argento, un bronzo, due quarti posti, undici finali centrate e altre mancate per pochi centesimi.Questo il bottino dell'Asd Fontivegge Gryphus a Ginnastica in Festa 2024, evento che riunisce tutte le finali nazionali dell’attività agonistica silver della Fgi.

Ad aprire le danze nella prima giornata è Gemma Brenci che conquista l'oro alla fune, la seguono due giorni dopo Camilla Scellini, campionessa italiana alle clavette, e Viola Scacaroni con un meritatissimo bronzo al nastro, chiude in bellezza Emma Presciutti che centra entrambe le finali conquistando un argento alla palla e un 4° posto (0.15 dalla 3°) al nastro.

Conquistano le finali anche Viola Perticaro (9° posto) alla fune, Vittoria Scellini al corpo libero (4° posto) e al cerchio (8° posto) Elena Tiradosso (10° posto) al nastro, la coppia cerchio Giulia Caporalini e Daniela De Meo (10° posto).

Ottimi risultati anche per le altre ginnaste, alcune delle quali non sono entrate in finale per pochissimi centesimi, che hanno gareggiato: Margherita Bartocci, Anna Presciutti, Sara Dottorini, Alice Ancillotti, Giulia Gregori, Manuela De Meo, Federica Ricco, Viola Rossini, Giulia Caporalini, Anna Rol, Giulia Mattioli, Giada Sardelli, Giulia Tosi, Greta Tosi, Isabella Spinicelli, Caterina Rosati, Vittoria Alunni Roveri.

Complimenti a tutte le ginnaste, complimenti alle tecniche Elena Zaharieva, Maria Cristina Fiori, Claudia Canali, Silvia Bernardini e Sofia Giuliacci che con grande professionalità e con grande passione seguono ogni giorno queste ragazze ed alla direttrice tecnica Chiara Bellezza che è alla guida di questo fantastico gruppo.