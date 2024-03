Gianni Urbani si impone a Magione

Tra i protagonisti del primo appuntamento della stagione all’autodromo di Magione svetta l’eugubino Gianni Urbani, vincitore assoluto della prima prova dell’individual race attack, gara a conometro disputata su due manche dove il fuoriclasse della scuderia Speed Motor ha dominato la classifica assoluta al volante della sua Sport Prototipo motorizzata Honda. “Era qualche mese che non salivo in macchina ma è bastato poco per riadattarmi alle prestazioni della mia vettura – ha commentato con soddisfazione Urbani al termine della manifestazione – il mio programma di quest’anno mi vedrà presente soprattutto nelle cronoscalate tra cui la Castellana ei Orvieto e ovviamente la gara di casa, il Trofeo Fagioli di Gubbio, che quest’anno si correrà il 30 agosto. Il mio obiettivo - conclude Urbani – è quello di puntare al successo nel campionato regionale 2024 nella specialità cronoscalate”. Con il primato di domenica scorsa, nonostante il lungo periodo di stop, il pilota eugubino ha comunque dimostrato di non aver perso lo smalto e la voglia di vincere.